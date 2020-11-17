電信業世界指數 台灣大再獲第一

2020年道瓊 永續指數 （DJSI）公布評選結果，台灣 大連4年入選最高等級「世界指數」（DJSI World）排行榜，更再度列全球電信產業世界指數第一名，是繼2018年後再獲第一名。

中央社報導，台灣大更連9年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股；台灣大今年DJSI評比以91分的總成績，在經濟、環境、社會三大面向總計24項評分項目當中，有11項獲得滿分。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數（DJSI），是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數。今年受到疫情影響，原訂9月中旬公告的入選名單延到11月14日揭曉，台灣大哥大再名列全球電信業第一。

台灣大董事長蔡明忠表示，5G時代正式來臨，台灣大已從傳統電信公司轉型為網路科技公司，對於全球環境永續發展更加重視，為善盡企業永續責任，不僅全面回應17項聯合國永續發展目標（SDGs），更制定科學基礎目標倡議組織SBTi（Science Base Target Initiative）減碳路徑，宣示2030年碳排放在範籌一、二較2016年減量30%，是全台電信與服務業首家通過SBTi目標審核的企業。

蔡明忠表示，台灣大積極參與國際事務，透過國際永續發展組織GeSI與各大國際電信產業分享永續發展觀念，互相學習交流，並連續擔任兩屆理事，勇於為國際社會承擔責任與義務，未來台灣大將帶動更多供應商與利害關係人，朝聯合國永續發展所設定的目標邁進。