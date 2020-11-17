台積電再創新天價 市值超車沃爾瑪

台積電股價16日改寫歷史新高，市值衝破12兆台幣。（本報資料照片）

熱錢瞄準台積電 點火，台積電昨天股價開高走高並以484元（台幣，下同）作收，改寫歷史天價，漲幅達4.76%，市值也推升至12兆5503億元，依據彭博資訊統計，正式超車沃爾瑪，名列全球第11大市值公司，有機會挑戰第十名的VISA。

台積電領攻，台股 昨天飛躍1萬3500點整數關卡，大漲278.5點，創下歷史收盤新高，總市值攀升至45.32兆元。台積電、台股市值同創新高，台股共寫下集中市場加權指數、外資單日買超上市股創五年最多、外資11月來買超上市股逾千億、上市櫃總市值突破45兆大關創新高等四大驚喜。

法人指出，台積電擁有技術領先及各技術平台完備，在新冠疫情尚未獲得明顯控制，台積電成為全球晶片首選代工廠商，除了七奈米以下先進製程產能爆滿外，28奈米以上成熟及45／55等特殊製程訂單全數滿載，預料在第五代行動通訊5G加速布建，推升AI人工智慧及高速運算和車載晶片快速成長，讓台積電今年第四季不但不受地緣政治和疫情雙重變數衝擊，仍可逆勢創高，並使全年合併營收年增逾三成，在全球半導體產業一枝獨秀。

以昨天收盤價計算，台積電單日市值大增5800億元，達到12兆5503億元，換算約4403億美元 ，排名超越全球第11名市值約4265億美元的沃爾瑪，同時拉大與特斯拉的距離，若股價突破500元，將進一步挑戰全球市值第十大的VISA（市值4630億美元），躋身全球市值前十大企業。

此外，台積電昨天強勢大漲22元，也寫下單日上漲金額歷史第二高、單日漲幅創7月27日以來最高、單日成交量創自7月29日以來最多的紀錄。

台積電身為台股權王，昨天大漲對指數漲點貢獻大。台股日上漲278.5點，光是台積電就貢獻約200點，占整體漲幅約八成，是帶領台股收盤站上歷史新高點位的最重要助力。外資昨天大買台積電2.57萬張，是10月8日以來最大單日買超。另外，散戶買盤同步蜂擁台積電，昨天全天累計零股交易股數達93萬股、總成交金額4.4億元，凸顯「買台積電」已成為「台股全民運動」。