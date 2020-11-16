阿里巴巴跨足製造業 數位製衣

雙11購物節剛過，收益最大的阿里巴巴集團並未滿足於在電商平台稱王，而是跨足製造業，旗下標榜數位化的「犀牛智造」工廠今年正式投產，希望透過網路科技提升行業效率。

中央社報導，阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技有限公司2018年3月成立，其打造的新製造平台「犀牛智造工廠」今年9月中旬於杭州亮相，並在雙11前夕開放媒體參觀。

阿里巴巴創辦人馬雲2016年曾經提出「五新」，其中「新製造」是將數位化、雲端 、大數據等應用到行業領域中，透過網路科技提升行業效率。

之所以跨足製造業，而且選擇傳統上勞力密集高、獲利低的服裝製造入手，阿里巴巴犀牛智造技術長（CTO）及營運長（COO）高翔向媒體表示，服裝業的規模大，但每年庫存浪費和產能閒置很多，一旦應用智慧技術的生產模式確立，可以快速複製、提升行業效率。

中國 一年服裝業的銷售規模達人民幣 3兆元（約0.4兆美元），其中就有1兆元是從阿里巴巴旗下的天貓、淘寶平台賣出。阿里巴巴掌握消費端的數據，便希望進一步將物料供給商拉進數位化的生產網路，把供需關係更有效重組。

傳統的服裝工廠喜歡大規模生產同樣商品，生產門檻較高。高翔說，阿里做新製造的初衷是希望幫助中小賣家以及中小工廠，達到生產「柔性規模化」，商家可以按需生產，讓庫存降至最低、換款生產時間快、同時降低生產成本。

犀牛智造的做法是，透過規模化採購、智慧化倉儲設備及高精準度中央物料調度中心，以拉動式物料配送策略讓服裝業可以做到豐田式JIT（零庫存）。這些背後，迅犀科技投入龐大的資訊人員開發相關軟體，並運用阿里雲、物聯網等技術，透過電腦系統下達物料配送及生產步驟的指令。

在犀牛智造CEO伍學剛眼中，中國製造業規模全球最大，但整個製造業數位化程度還很低，新技術紅利遠遠沒有普及到製造業。

報導說，目前犀牛智造的生產效益非常好，超過原先設想，「而且這樣的效果不是依靠人員的管理，而是依靠系統的算法來實踐，換言之它是可複製的。」

他坦言，犀牛智造目前還在前期投入階段，仍在對整個產業進行深度研發，阿里巴巴集團還沒有對迅犀提出營利的要求。

不過，阿里巴巴擁有龐大的生產力後，會不會反而成為中小企業們的競爭者？伍學剛在回答媒體提問時，明確表示犀牛不會生產自己的品牌服飾，也不會直接面向終端消費者。