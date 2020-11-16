中國視頻網漲價 愛奇藝開第一槍 騰訊將跟進

愛奇藝要漲價了。（本報資料照片）

中國視頻網站「漲」聲響起，愛奇藝開第一槍，即日起調漲黃金VIP會員服務價格，漲幅平均約26%，漲價後每月會員價格從人民幣 19元到248元不等。最大競爭對手騰訊視頻也表示有意跟進漲價。

愛奇藝首席財務官王曉東指出，這次會員費漲價的前提，主要是因應多年未調漲，據了解，包括愛奇藝、優酷、騰訊視頻在內的主流視頻平台的基礎會員費已經九年沒有漲價。

愛奇藝會員及海外業務群總裁楊向華進一步指出，全球視頻網站的收費很少低於2美元月費，因此「愛奇藝定價是過低了，連泰國、越南 都不如，只有美國的五分之一。」

在愛奇藝喊漲後，最大競爭對手騰訊視頻也有意跟進。鈦媒體報導，騰訊視頻會員數為1.2億，騰訊第3季財報顯示，騰訊自製的電視劇及動畫片雖吸引了不少付費用戶，但平台始終沒有扭轉虧損，因此有意跟漲會員收費。

這也是視頻網站繼今年初實施「超前點播（提前解鎖未播劇集）」收費後，再一次向消費者開刀，提高會員費。

第一財經報導，會員費的服務收入已經成為視頻網站營收 第一大支柱，且對營收貢獻愈發重要。以愛奇藝為例，今年第2季總營收人民幣74億元，而會員服務收入達人民幣40億元，較去年同期增長19%，成為第一大營收支柱。

據愛奇藝財報披露，自 2018年第3季會員收入首次超越廣告收入以來，至今已連續八季會員服務收入成為最大收入來源，更已連續四季在總收入中占比超過50%。統計顯示，截止今年第2季愛奇藝的訂閱會員規模達到1.05億戶。

不過，即便會員規模增加，但視頻網站長期虧損的問題依然嚴重，尤其視頻網站開始砸錢自製綜藝、電視劇和動漫，錢坑虧損更是愈填愈大。財報顯示，2019全年愛奇藝虧損人民幣103億元，其中內容採購和製作費用高達人民幣222億元。