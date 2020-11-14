我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

中國聯通2G 最快2021年底全面退網

記者林宸誼／綜合報導
中國聯通最快在明年底實現2G全面退網，圖為北京一處中國聯通營業所。（中新社）
中國聯通最快在明年底實現2G全面退網，圖為北京一處中國聯通營業所。（中新社）

中國聯通5G共建共用工作組組長苗守野日前表示，聯通將最快明年底實現2G全面退網，這是聯通提出的首個明確的退網時間範圍，也是中國三大電信商中明確退網最早的時間點。

界面新聞報導，通信行業專家陳志剛指出，由於2G用戶越來越少，電信商面臨營運維護成本高收益低的情況，且在5G快速推進建設的背景下，2G退市後的800MHz—900MHz的黃金頻段，可以補充畫分並合理應用到4G/5G上，提供重要的頻譜資源。

通信行業專家付亮表示，對大陸各大電信商來說，長期目標都是構建4G+5G的網路，2G和3G將陸續退網。不過三大電信商進度不同。

苗守野12日在第11屆全球移動寬頻論壇（MBBF）上透露，今年底中國聯通已計畫240個本地網2G退網，最快明年底2G全面退網；3G年底首先降至1載頻，加快VoLTE發展替代3G語音，推進3G逐步退網；最後形成4G+5G協同的極簡目標網。

今年6月，在中國移動計畫建設部有關2020年NB-IoT網路建設規模的內部通知中，明確提出中國移動將於2020年底前停止新增2G物聯網用戶，並將由NB-IoT、4G Cat1/1bis技術承接2G物聯網用戶。

此外，今年年初中國電信的一份內部公告顯示，從2020年開始，所有的5G終端都不允許存在CDMA頻段和制式（用於電信的2G/3G網路），並且要求不允許存在VoLTE開關，如果在之前已經報了CDMA頻段和制式，需要明確去除的時間，隨著其VoLTE功能的成熟，CDMA網路也終將退出歷史舞台。

根據工信部的數據，截至到今年年中，全大陸在網的2G用戶仍有2.73億，約占行動電話用戶總量的17.15%，陳志剛預計，行業上全面完成2G/3G的退網工作時間點，應該會出現在五年以後，主因不僅是龐大的2G使用者端需要實現轉移，更重要的是龐大的2G物聯網也需要進行遷移。

中國 5G

上一則

川普禁投資中國軍方企業命令 中聯通股價重挫

下一則

分析師：歐洲央行下月仍會擴大貨幣寬鬆

延伸閱讀

楊元慶：聯想「端邊雲網智」 架構成形

楊元慶：聯想「端邊雲網智」 架構成形
華為囤5G基地台晶片 傳台積電在美制裁前出貨200萬顆

華為囤5G基地台晶片 傳台積電在美制裁前出貨200萬顆
威脅國安？路透：中國聯通成美下一目標

威脅國安？路透：中國聯通成美下一目標
威脅國安？中國聯通遭美官方盯上

威脅國安？中國聯通遭美官方盯上

熱門新聞

美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
巴菲特執掌的波克夏公司，在今年頭九個月實施價值160億美元的庫藏股計畫。(美聯社)

巴菲特今年最大「獵象目標」：買回160億庫藏股

2020-11-08 21:59
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。(路透)

「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

2020-11-10 19:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！