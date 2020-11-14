川普禁投資中國軍方企業命令 中聯通股價重挫

中國 聯通13日晚間發布公告稱，董事會注意到美國 總統於11月12日頒布一項行政命令，估計該行政命令將對公司的股票和美國存託證券 的交易價格產生影響，公司正在審視該行政命令的潛在後果，包括任何進一步的實施細則，以便更全面地理解其對本集團的影響。

美國總統川普12日突然公布一項行政命令，禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資，可能會影響到包括中國電信、中國移動、海康威視等31家中國企業。

此舉在阻止美國投資公司、養老基金和其他機構買賣這些中國企業的股票。

這項行政命令將在明年1月11日生效。

澎湃新聞報導，中國聯通公司還在研究考慮採取適當的措施，以保護公司及投資者的合法權利。

中國聯通發布的公告中顯示，上述行政命令禁止任何美國人士對有關中國公司（其中包括本公司的最終控股公司中國聯合網路通信集團有限公司）的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。

受到這項消息影響，中國聯通股價13日在港股市場走勢低迷，終場下跌6.5%，以港幣4.98元收盤。中國移動股價也下跌5％，以港幣50元收盤。