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鴻海電動車聯盟 90廠商助陣

記者蕭君暉／台北13日電
鴻海10月宣布打造MIH 電動車軟硬開放平台，廣招開發者與企業加入。(取材自鴻海官網)
鴻海10月宣布打造MIH 電動車軟硬開放平台，廣招開發者與企業加入。(取材自鴻海官網)

鴻海董事長劉揚偉12日表示，籌設的電動車平台「MIH聯盟」獲得熱烈回響，全球已有高通、寧德、亞馬遜AWS、德儀、聯發科等90家廠商表達意願要加入。

由於反映非常熱烈，原訂「MIH聯盟」於2025年可以在財報上看到影響性的目標，可能提前在2023至2024年達成。

鴻海集團成立MIH聯盟，目的是希望透過聯盟成員，分享他們在電動車上的一些經驗與知識，加速電動車開發時程、降低開發成本。MIH聯盟現在仍是鴻海的內部組織，劉揚偉表示，預計會在2021年6月底前成為獨立組織。

作為創始會員，鴻海和鴻華會把MIH平台現有的資料和技術無償分享，劉揚偉說，鴻海會把全球運營的經驗與實力，集合鴻華的平台設計能力，提供必要的資源， 來確保MIH聯盟的成功。至於詳細的聯盟章程，會在MIH聯盟獨立後，由創始會員共同訂定，「不然會被人家說，這是鴻海的聯盟」。

劉揚偉說，目前有90家廠商申請加入，大家的反映「非常、非常熱烈」，這也反映大家希望快速跟上電動車趨勢的需求。

他認為，是否真能加速產品開發、降低產品的開發成本，將會是聯盟未來最主要的兩大挑戰。

劉揚偉說，用規模製造降低成本，提升速度，一直都是鴻海擅長的事情，「我們有信心可以提出解方」。他預計．最快在2022年，會陸續看到MIH聯盟帶來的收入，到2023至2024年，將會在財務上看到比較關鍵性的影響，較原定2025年的目標提前。

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