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騰訊受惠手遊收入 Q3一天賺4.1億元

記者林宸誼／綜合報導

港股股王騰訊控股12日公布第3季財報顯示，受到海內外手遊收入增長推動下，淨利潤385.4億元人民幣（約58.4億美元），年增89%，平均每天賺4.1億元人民幣（約0.6億美元），值得注意的是，官方收緊監管的金融科技營收及理財客戶數依舊分別大增24%及50%。

騰訊第3季營收1254.5億元（新190.2億美元），年增29%；騰訊在港股收盤價港幣577元，上漲4.7%。

騰訊董事會主席馬化騰在財報中表示，面對公共衛生、宏觀經濟及地緣政治的挑戰，騰訊將聚焦核心業務，致力創新，與合作夥伴攜手，更好地為用戶、客戶乃至整個社會提供服務。

對於外界關注的金融科技收入是否受螞蟻集團影響，騰訊指出，第3季金融科技及企業服務收入約人民幣332.5億元，年增24%，收入仍保持與前幾季度相仿的健康增速，值得注意的是，商業支付總金額年增超過30%，這是由於微信支付在線上下交易的滲透率上升，以及小程序在雜貨、服裝等零售類別的交易增加。

騰訊第3季的理財平台客戶年增超過50%，其資產保有量亦有相當增幅。騰訊表示，相信理財通在支付用戶中的滲透率仍然偏低，正致力通過投資者教育計畫及增加產品種類等長期舉措，適度地進一步擴大理財平台的客戶基礎。

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