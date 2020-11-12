天貓雙11戰報佳 10天飆705億美元

今年中國雙11成交金額再創新高，11月1日零時至11日晚上8時，成交額突破4675億人民幣。（取材自微博）

今年中國 雙11成交金額再創新高，阿里統計11月1日零時至11日晚上8時，成交額突破4675億元（人民幣 ，以下同，約705億美元 ），訂單最高峰每秒58.3萬筆，雙雙創下歷史新高。京東成交金額也突破2000億元（300億美元）。

值得注意的是，往年雙11，阿里巴巴當天都會公布實時成交數據，此次卻異常低調只兩次公布成交數據，媒體分析，中國官媒近日多次發文，呼籲雙11理性消費，讓今年電商轉趨低調，棄玩數字遊戲，避免被監管單位盯上。

天貓去年雙11月單日總成交2684億元；京東11天成交2044億元。今年因為疫情影響，天貓雙11促銷活動從一天拉長為11天。

今年天貓雙11促銷分兩波，阿里巴巴表示，參加第二階段折扣的商品及優惠比第一波更多，11月11日有超過1600萬款商品參與折扣，其中超過100萬款商品是從全球緊急調貨的熱銷爆款。

阿里巴巴數據顯示，從11月1日到11月11日12時，淘寶直播已經誕生28個成交超過1億元的直播間。天貓預計今年吸引逾8億名消費者、25萬個品牌、500萬間商家共同參與。

此外，蘋果、歐萊雅、海爾、雅詩蘭黛、耐吉、華為、美的、蘭蔻、小米等342個品牌成交額突破人民幣1億元；13個品牌成交額突破10億元。