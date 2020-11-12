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華為創辦人任正非真心話：台灣製晶片世界第一

記者賴錦宏／綜合報導
華為創辦人任正非。(路透)
華為創辦人任正非。(路透)

華為創辦人任正非在華為公司內部網站「心聲社區」發表談話，肯定台灣的晶片製造是世界第一，大陸晶片設計已經步入世界領先，但他也坦承大陸晶片業有三大問題：晶片產業製造設備有問題、基礎工業有問題、化學製劑也有問題。

任正非的談話內容是他在10月16日在大學的一場座談會的演講，任正非說，華為積累了很強的晶片設計能力，中國當前的晶片設計世界領先，而晶片製造中國也是世界第一，在台灣。

任正非指出，晶片製造的每一台設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端有經驗的專家做不出來。即使做出來，每年也只能生產幾台，哪怕賣的很貴也賣不了多少錢，在比較浮躁的產業氛圍下，誰會願意做這個設備？

任正非表示，有些品種全世界就只有幾千萬美元的需求，甚至只有幾百萬美元。幾千種化學膠、製劑，都是不怎麼盈利，這是產業政策的問題，大陸官方應該重視裝備製造業、化學產業。

任正非說，化學就是材料產業，材料就是分子、原子層面的科學。日本在這個方面是非常厲害的。所以我們國家現在高校要把化學看成重要的學科，因為將來新材料會像基因編輯一樣，通過編輯分子，就能出來比鋼鐵還硬的材料。但國家需要出來更多的尖子人才和交叉創新人才，才會有突破的可能。

所幸的是，中國勞動力素質已較好，適合發展大產業。大產業需要創新，缺少原創，缺少牽引爆發力的推動力，大產業就會有風險，產業就會轉移。比如，140年前世界的製造中心在匹茲堡，鋼鐵；70年前世界的中心在底特律，汽車。

對於大學教育，任正非表示，不要管當前的「卡脖子」，大學的責任是「捅破天」。頂尖的綜合性大學應該往「天上」走，不要被這兩三年工程問題受累，要著眼未來二、三十年國家與產業發展的需要，大學應該是要努力讓國家明天不困難。

任正非 中國 華為

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