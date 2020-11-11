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中國進口博覽會閉幕 達成意向採購726.2億美元

記者戴瑞芬 / 綜合報導
第三屆中國國際進口博覽會10日落幕。(中新社)
第三屆中國國際進口博覽會10日落幕。(中新社)

第三屆中國國際進口博覽會10日閉幕。中國商務部宣布進博會採購成績單，共達成意向採購726.2億美元，比上屆增長2.1%。

「把展品變商品，把展商變投資商」中國國際進口博覽局副局長、上海國家會展中心董事長孫成海在進博會閉幕的新聞發布會上強調，進博會效應將持續不斷，傳遞中國堅定擴大開放、讓全球共享中國大市場。

為期六天的第三屆進博會10日閉幕，中國商務部統計，累計進場61.2萬人次，在疫情防控常態化下，進博會是今年舉辦規模最大、參展國別最多、線上線下衕步舉辦的國際盛會。

孫成海並透露，第三屆進博會閉幕當天，已經有數百家指標企業預約參展明年的第四屆進博會，他強調，將幫助企業參展進博做大做強。

另據香港文匯報報導，據中國國際進口博覽局副局長孫成海表示，今年進博會展會總展覽面積近36萬平方米，比上屆擴大近3萬平方米，多個國家和地區的參展企業攜大批新產品、新技術、新服務首發首展，舉辦了101場配套活動；近40萬名專業觀眾註冊報名，3000多名境內外記者報名採訪，實現了安全、精采、富有成效的預期目標。

西班牙尼古拉斯克雷亞集團（亞洲）公司銷售總監車航標表示，「我們的展機FOX-60機床在進博會第二天就找到了買家，以大約145萬歐元的價格進行了成交，而且在7日，還有3家採購商表達了意向採購，其中一家已經和我們簽訂合同，整體意向採購金額已經超過300萬歐元。」

不二越（中國）公司副總經理劉曉兵則表示，受到疫情影響，中國已經成為今年公司唯一增長的市場，而今年的進博會期間，則帶來了約過億元人民幣的意向訂單，僅僅新品碼垛機械人便簽約超過20件，自動化方面的訂單超過了90%。

報導引述孫成海說，第三屆進博會是疫情防控常態化條件下，中國舉辦的一場規模最大、參展國別最多、線上線下結合的國際經貿盛會，「展示了我國疫情防控和經濟社會發展的重大成就，通過推動展品變商品、展商變投資商，四大平台作用凸顯，溢出效應不斷放大，傳遞出堅定擴大開放、共享中國大市場的積極信號，為實施擴大內需戰略、加快形成雙循環新發展格局提供了有力支撐。」

第三屆中國國際進口博覽會10日下午閉幕。左起大陸商務部發言人高峰、上海市政府副秘...
第三屆中國國際進口博覽會10日下午閉幕。左起大陸商務部發言人高峰、上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任尚玉英、中國國際進口博覽局副局長孫成海宣布進博會採購成績單，共達成意向採購726.2億美元，比上屆增長2.1%。(記者戴瑞芬 /攝影)

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