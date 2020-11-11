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基地台相差14倍 中國5G布局勝美國

編譯莊蕙嘉／綜合報導

全球通訊準備迎接5G時代，透過通訊帶動的科技進步亦是各國競爭戰場。不過在5G布局方面，中國的進度遠勝科技大國美國。透過政府集中控管，不論在訊號覆蓋率、用戶數、手機種類及價格，中國不僅領先美國，還是「遙遙領先」。

華爾街日報報導，中國和美國是全球5G的佼佼者，雖然5G要應用至更多層面還需要數年時間，例如自動車、遠距手術或自動化工廠系統等，但中國在各項進度大幅領先美國，仍是不爭事實。

香港投資銀行Jefferies電信分析師李裕生指出，不論是消費者或產業，中國和美國創造的整體利益並無太大差異，「然而當你衡量網路建設的進度時，中國遙遙領先」。

到今年底之前，中國的5G基地台預估將達69萬座，但美國只有5萬座。到今年9月，美國消費者僅有16款手機5G可以選擇，蘋果公司5G通訊的最新款手機iPhone 12直到上月才發售，然而在中國有86款5G手機，是美國的5倍以上。此外，中國手機平均價格約458美元，不到美國的1079美元的一半。

中國5G布局的先進，來自中央政府的強勢干預。北京當局為三家國營電信商設下充滿野心的目標，並分配充沛的資源。即使是來自瑞典的愛立信，在中國的5G銷售也不差，第三季經調整收益成長7%，超乎外界預期。

中國 5G 美國

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