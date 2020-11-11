馬雲捅蜂窩引發連鎖效應？財付通代表人 馬化騰卸任

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。（取材自彭博）

騰訊集團旗下的財付通支付科技公司9日變更法定代表人，騰訊董事長馬化騰退出財付通法定代表人職務，改由騰訊副總裁林海峰接任。引發外界解讀是馬雲 被約談效應。

財付通支付科技是首批獲得中國 人民銀行《支付業務許可證》的第三方支付機搆，為微信 支付、QQ錢包用戶提供支付服務。

據了解，螞蟻集團在股票上市前夕喊卡，「攔路」的正是人行及中國銀保監會等四部委，四部委約談阿里巴巴創辦人、螞蟻實際控制人馬雲，加上新發布的網絡小貸新規意見稿將衝擊螞蟻未來的經營前景。

在馬雲捅了金融監管馬蜂窩，罪及螞蟻上市後，馬化騰此時退出財付通，被認為此地無銀三百兩而引發熱議。

財聯社報導，騰訊表示，馬化騰退出是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，且早在10月已獲中國人民銀行批准。

馬化騰退出法定代表人職務後，財付通支付科技法定代表人已變更為林海峰。林海峰去年6月出任騰訊公司副總裁、騰訊金融科技負責人。

據了解，螞蟻上市案臨時喊卡後，電商支付人人自危，市場傳聞，下一個申請上市的京東數科公司也要遭殃。

京東數科申請IPO案，北京證監局7月就披露京東數科董事會調整，京東創辦人劉強東回歸，成新任董事長，而劉強東的太太章澤天及章肖明等多人卸任公司董事，劉強東助理張雱新增為董事。

另外，京東數科的所有股東一致通過決議，設置特別表決權股份，使得劉強東及其控制的公司，獲得京東數科54.7%的投票權。這也意味著，在IPO前夕，劉強東牢牢握緊了京東數科的控制權。

京東數科經營權系列的操作都是在為上市鋪路，原本京東數科計畫今年登陸科創板，只是隨著螞蟻集團的暫緩上市，京東數科在銀保監會最新發布的網絡小貸新規後，類金融的支付公司的獲利空間將會被壓縮，估值也會調整。

目前，京東數科上市時間表還未確定。財聯社報導，隨著螞蟻集團IPO可能延後半年，市場估計，京東數科估計也要延後半年甚至更久。