中國反平台壟斷 瞄準網路大咖

中國 國家市場監管總局10日公布，《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公開徵求意見。這是繼汽車 業、原料藥領域，又一重點領域將有專門的反壟斷指南。外界解讀是衝著阿里巴巴等網路平台業者來。

受到《徵求意見稿》消息影響，大陸網路類股出現大跌，騰訊跌4%、阿里巴巴跌5.1%、京東跌8.8%，美團更是殺到跌停板10%。

新浪財經報導，《徵求意見稿》中指出，平台經濟領域壟斷協議主要是指平台經營者、平台內經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。

其中涵蓋了對於市場支配地位、不公平價格行為、低於成本銷售、限定交易、差別待遇、搭售或者附加不合理交易條件等行為的認定。

其中，強迫商家「二選一」被點名是平台經濟業者用市場支配地位，迫使商家只能選邊站，導致壟斷及不公平的競爭。

財經評論員郭施亮表示，多年來存在的「大數據殺熟」（意指賣給老客戶的商品價格高於新客戶）現象，在反壟斷壓力下，這一系列新經濟時代下的問題將會得到越來越重視。

對近年來迅速發展壯大的網路巨頭企業來說，接下來將面臨著規範管理、規範經營的趨勢，相應的排他性協定或影響到市場交易競爭公平合理性的行為，將會受到規範與整頓。