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中國10月CPI增幅 創下11年來低點

記者林汪靜／綜合報導
中國豬肉價格在連漲19個月後，10月首次出現下跌，使得大陸當月CPI增幅大降。(中新社)
中國豬肉價格在連漲19個月後，10月首次出現下跌，使得大陸當月CPI增幅大降。(中新社)

中國國家統計局10日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，創下11年低點，國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，主因食品價格下滑，尤其是豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降，下降2.8%。

同時，中國國家統計局公布10月生產者物價指數（PPI）年減2.1%，降幅與9月相同。

董莉娟指出，10月CPI上漲0.5%，漲幅比9月回落1.2個百分點。年漲幅回落較多，主要是受去年同期比較基期較高，以及豬肉價格由升轉降的影響。其中，食品價格上漲2.2%，漲幅比上月回落5.7個百分點，影響CPI上漲約0.49個百分點。

食品中，鮮菜、牛肉和羊肉價格分別上漲16.7%、7%和3.6%，漲幅分別回落0.5、2和1.8個百分點，尤其豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降，下降2.8%；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅分別擴大0.6、4.1和1.8個百分點。

非食品價格則持平。其中，醫療保健價格上漲1.5%；教育文化和娛樂價格上漲1.1%；交通和通訊價格下降3.9%，其中汽油和柴油價格分別下降17.4%和19.1%。

從月增率來看，CPI下降0.3%，其中，食品價格由上月上漲0.4%轉為下降1.8%，影響CPI下降約0.41個百分點；非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.08個百分點。

同時，國家統計局公布10月工業生產者出廠價格指數（PPI）下降2.1%，降幅與上月相同，其中，生產資料價格下降2.7%，降幅縮小0.1個百分點；生活資料價格下降0.5%，降幅擴大0.4個百分點。

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