和碩違用勞工 蘋果暫停新業務

蘋果 公司9日宣布，由於供應商和碩違反與學生勞工計畫相關的規定，蘋果將暫停與和碩的新業務，此為蘋果對台系供應鏈罕見祭出「停止新業務合作」的措施。消息傳出後，和碩股價尾盤爆量下殺，終場收60.9元，下跌1.3元，外資大砍7838張，為近4個月來單日最大賣超。

和碩回應，近期客戶稽查時，發現上海及昆山廠區有部分學生工上夜班、加班及從事與主修無關的工作內容，違反當地法令與規範。在發現時，「我們便立即將這些員工調離產線，並與客戶及第三方專業機構合作，將員工做妥善安排，協助返回家中或學校，並提供合理的報酬以及必要的支持與照顧。」

和碩強調，已採取必要措施以符合責任商業聯盟行為準則，透過與外部稽核合作，加強法規遵循流程。

和碩的上海及昆山廠負責生產iPhone 12，由於iPhone 12上市延遲，和碩本月才進入大量量產，預估本季營收 將攀全年高峰。

外界憂心，此事件恐影響和碩與大客戶蘋果現有的業務，和碩澄清，客戶的前提是如果未能更正措施才會停止新業務的合作，目前和碩已盡全力改善，與客戶業務一切照舊、正常進行，有信心在完成改善後，與客戶的新業務合作不受影響。