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中國股匯市齊揚 在岸人民幣升破6.6關卡

記者蔡敏姿／綜合報導

美國民主黨總統候選人白登（Joe Biden）宣布勝選，預期中美貿易戰將緩和，激勵中國股匯市齊揚。在岸與離岸人民幣齊創逾28個月新高。上證漲近2%，滬深兩市成交額人民幣破兆。

在岸人民幣兌美元9日下午收盤6.5728元，升破6.6關卡，中間價漲167點，兩者均創下逾28個月新高。

離岸人民幣盤中升破6.55關口，創下2018年6月以來新高。由於市場樂觀情緒高漲，預計短期人民幣有一定升幅。

路透報導，白登當選美國總統，市場預期中美角力將緩和，刺激人民幣對美元匯率勁揚。

在岸人民幣昨收6.5728元，升值487點，刷2018年6月以來新高。

離岸人民幣昨早升逾200點，續創2018年6月以來逾兩年新高。不過，昨天夜盤離岸人民幣升幅縮小，截至晚間9時升值58基點至6.5796。

人民幣中間價昨上調167點，連升兩日，至6.6123元，創下2018年6月28日以來逾兩年高。

市場預測，短期關鍵價位落在6.6元，年底上看6.5元。香港經濟日報報導，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，白登初步當選的消息降低市場不明朗因素，預計本周人民幣仍會偏强，加上川普在剩下約兩個月任期內對中國制裁的機會低，預計年底前在岸人民幣有望升至6.5水平。

交易員指出稱，白登的外交風格更「可預測」性，市場看好中美關係緩和，以及中美利差和大陸經濟基本面表現等內外部因素都對人民幣構成強支撐；如果沒有監管引導，樂觀情緒料不斷累積，不排除匯價加速升值的可能。

此外，華爾街投行高盛上調對於人民幣和歐元的12個月預期，預計在白登贏得美國大選後，這兩種貨幣兌美元將升值。過去三個月，人民幣對美元已升值4%以上。

高盛預計，白登將採取不同的方式來處理美中關係。分析師預測，名義貿易加權美元在未來一年將貶值6%。在此期間，歐元對美元匯率估升至1.25美元，日圓對美元接近100日圓。

不過，白登政府依然面臨疫情困擾，財政和貨幣雙寬鬆不可避免，美指可能延續偏弱走勢，這也會加大資金流入新興市場，這將推升人民幣資產價格。

瑞銀財富管理投資看漲人民幣行情，將全面調高人民幣預測，匯率年底有望挑戰6.5關口，不排除明年3月及6月進一步走高至6.4及6.3元。

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