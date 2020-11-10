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特斯拉加速採購中國零件 價格具競爭力

中國新聞組／北京9日電

特斯拉上海廠明年產能大增，隨著上海廠加速採購本土化零件，其生產成本將會進一步下降，銷售價格也將更具競爭力，尤其55萬輛產能中有高達45萬輛是直接拿來搶占中國內需市場。

鳳凰網報導，特斯拉上海廠原本規劃產能是生產Model 3約15萬輛，按照troy Teslike的預測，第4季特斯拉上海廠約生產5.2萬輛，累計今年特斯拉上海廠可能生產大約13萬輛Model 3，產能爬升的速度相當快。

特斯拉上海廠一方面供應中國市場，一方面也開始供應歐洲市場，從提升產能優化和降低生產成本來看，上海廠的空間比美國廠更大一些。這是一個依靠中日韓現有電池產能就能提供足夠電池的地方。

銷售數據顯示，特斯拉今年前三季在中國就賣出8萬輛車，主要的銷售區域是限購城市，掛牌量約4.7萬輛，約占59.4%，其中，第一大銷售區域是上海1.5萬輛，然後是深圳9392輛和北京9117輛。

分季來看，特斯拉在中國市場第1季到第3季的爬升速度並不快，主要原因是產能供應受限，但隨著累積的訂單逐步消化，加上特斯拉在中國市場的大降價，一下子衝高銷售量，預估明年在產能大增及價格更便宜後，將更有利於特斯拉搶攻中國內需市場。

特斯拉 中國 美國

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