恒大重返A股上市夢碎 4年努力落空 被套牢小股民無解

歷經四年，中國恒大重返A股的美夢昨天宣布告吹，終止與深深房A重組計畫。（本報資料照片）

歷經四年，中國 恒大重返A股的美夢8日宣布告吹，終止與深深房A重組 計畫。此案創下中國股市重組停牌之最長時間紀錄，累計停牌時間超過千日。被套牢四年的小股民更是苦不堪言。

第一財經報導，中國恒大之前受限於H股對地產公司的低估值，為換來對合併深深房A在A股上市獲得更多的支持，將14.07%萬科股份，不惜虧損70.7億元人民幣 （約10.7億美）轉讓給深圳地鐵集團。為回歸A股啟動三輪高達1300億元人民幣（約198.4億美）的引資計畫。但在中央「房住不炒」的原則指導下，想闖關，困難重重。

深深房與中國恒大昨晚同時公告，宣布終止中國恒大旗下之恒大地產與深深房A進行的重大資產重組，深深房A9日復牌交易。此案創下中國股市重組停牌之最長時間紀錄，累計停牌時間超過千日。

恒大公告，1300億元人民幣戰略投資者中，863億元人民幣（約131.7億美）戰投已簽訂補充協議，同意不要求進行回購，並繼續持有恒大地產權益；357億元人民幣（約54.4億美）戰投已商談完畢，即將簽訂補充協定；50億元戰投由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談；剩餘30億元人民幣（約4.5億美）戰投的本金恒大集團已支付，即將回購。

此舉意味著，恒大原本需要在2021年1月31日前履行的人民幣1300億元戰略投資的回購義務，絕大部分已一筆勾銷。並宣告，恒大地產的四年重返A股之路正式終結。

澎湃新聞報導，恒大地產與深深房A的重組事宜，源於2016年9月，深深房A公告，因籌劃的重大事項，即第三方企業通過資產置換或股權受讓等方式入主深深房A，該公司股票隨即停牌。至今，被套牢超過四年的小股東，終於等到復牌，但卻不是期望的重組成功。

在借殼對象停牌四年期間，恒大自身也開始走下坡，雖屢次登頂地產行業「利潤王」，在2020年也開始提出「三低一高」戰略，即「低負債、低槓桿、低成本、高周轉」。董事長許家印強調，對於恒大當下最重要的任務，就是「降低負債」，要用最大的決心，把負債降下來。