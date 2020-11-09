中國外匯存底3.1兆美元 連續2個月下滑

中國 國家外匯管理局7日公布，10月中國外匯存底規模為3兆1280億美元 ，月減145.8億美元，減幅0.46%，連續兩個月下滑，並創下近四個月新低。

中新網報導，數據顯示，10月中國黃金儲備6,264萬盎司，連續13個月持平；按SDR（特別提款權）計，中國外匯存底為2兆2158.5億SDR，較9月增加167.5億SDR。

外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，10月中國外匯市場運行保持平穩，市場交易理性有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情、貨幣及財政政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家資產價格有所下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模因此有所下降。

民生銀行首席研究員溫彬認為，10月外匯存底規模雖較9月下降145.8億美元，但仍較年初上升201億美元，外匯存底規模連續六個月位於3.1兆美元之上，總體保持平穩。下一階段，中國外匯存底規模將繼續保持穩定。

溫彬表示，海外疫情形勢仍較嚴峻，世界經濟形勢複雜多變，國際金融市場波動性加大，美元指數、國際油價等下跌較為明顯，一旦出現反轉走勢，將帶來跨境資本回流風險，要提前做好應對各種風險的準備。

澎湃新聞援引國際金融問題專家趙慶明表示，未來外匯儲備水準會穩定在3兆美元到3.1兆美元之間。

王春英稱，中國經濟長期向好，發展韌性強，「十四五」時期（2021年至2025年）將加快構建以中國境內大循環為主體、境內國際雙循環相互促進的新發展格局，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，將為外匯存底規模總體穩定提供堅實支撐。

路透報導，上周五人民幣 對美元即期收盤與中間價均創逾28個月新高，不過，升幅較上日明顯收窄，離岸人民幣周五也突破6.6元關口，刷新逾28個月新高。

一名外匯交易員表示，美國大選近尾聲，拜登更顯優勢持續提振風險偏好，人民幣整體偏強，但最終結果落定前，市場預估仍將反覆震盪，人民幣6.6元關口仍有阻力。