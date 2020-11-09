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中對美貿易額 前10月增3.9%

記者蔡敏姿／綜合報導

美中貿易戰開打，雙方貿易依存度未減，中國海關總署公布數據顯示，今年前10月，美國為中國第三大貿易夥伴，美中貿易總值為3.2兆元人民幣（約0.4兆美元），增長3.9%，占中國外貿總值的12.3%。

海關總署指出，今年前10月陸對美出口近2.5兆元人民幣（約0.3兆美元），增3.6%；自美國進口7256.5億元人民幣（約1107.6兆美元），增長5.2%。對美貿易順差1.75兆元人民幣（約0.26兆美元），增加3%。

今年中國對東協、歐盟、美國、日本和韓國等前五大貿易夥伴進出口均增長。 其中，中國與東協雙邊貿易增速最高，達7%；對美貿易增速次之，達3.9%。

騰訊網報導，按照1到10月不同出口產品的累計增速來看，對出口增速貢獻靠前的五項產品依次為醫療儀器及器械，紡織紗線、織物及製品，家用電器，塑膠製品，積體電路。

中金公司首席宏觀分析師張文朗表示，第2季以來，中國境內復工復產、美歐消費增長、海外生產停頓帶動中國出口快速復甦蘇。第3季出口增長還有所提速。今年聖誕季出口強勁，某華北航運公司表示，「貨櫃一箱難求，出口非常火爆」。

中國海關總署表示，民營企業進出口增長、比重提升；機電產品、紡織品和塑料製品等出口增長，服裝、鞋靴和箱包等出口下降；鐵礦砂進口量價齊升，原油、大豆和天然氣等商品進口量增價跌。

此外，隨著美大選點票步入尾聲，民主黨拜登成功當選的呼聲高漲，外界聚焦拜登對陸政策，包括他會否採取措施緩和美中貿易磨擦、甚至結束美中關稅戰。

不過，路透引述拜登幕僚日前回應，如果拜登當選總統，將立即與主要盟國商量，再決定未來針對中國的關稅政策，以便運用「集體槓桿力量（Collective leverage）」，強化對抗中國的手段。但並未說明，是否解除美對陸實施的高額關稅措施。

中國 拜登 人民幣

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