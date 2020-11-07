台幣一度狂升 「彭淮南防線」宣告失守

台北匯市6日上演大驚奇，在外資匯入近3億美元 與出口商拋匯下，新台幣盤中狂升3.82角、最高升抵28.492元，創逾九年半新高，28.5元「彭淮南防線」宣告失守；為延緩新台幣升幅，中央銀行頻頻進場調節，新台幣終場翻貶0.2分，以28.876元作收，總成交量擴大至16.695億美元。

為避免新台幣升勢失控，央行 嚴加查緝涉嫌炒匯的熱錢；央行官員6日說了重話，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股 反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。

央行解釋，外資投資台股若要避險，可透過台指期放空，依規定外資從事台指期貨交易的保證金應以外幣繳交，只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；可是外資卻選擇購買台股反向ETF，須全額匯入外幣兌換為新台幣交割，顯示「醉翁之意不在酒」，有迂迴規避央行防炒匯條款的嫌疑。

央行表示，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，有炒匯之嫌。

央行強調，維持金融穩定與市場秩序為主管機關職責。有關外資匯入資金購買台股反向ETF一事，央行將與金管會共同協商討論後，採取適當的管理措施。