我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

台幣一度狂升 「彭淮南防線」宣告失守

記者陳美君／台北報導

台北匯市6日上演大驚奇，在外資匯入近3億美元與出口商拋匯下，新台幣盤中狂升3.82角、最高升抵28.492元，創逾九年半新高，28.5元「彭淮南防線」宣告失守；為延緩新台幣升幅，中央銀行頻頻進場調節，新台幣終場翻貶0.2分，以28.876元作收，總成交量擴大至16.695億美元。

為避免新台幣升勢失控，央行嚴加查緝涉嫌炒匯的熱錢；央行官員6日說了重話，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。

央行解釋，外資投資台股若要避險，可透過台指期放空，依規定外資從事台指期貨交易的保證金應以外幣繳交，只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；可是外資卻選擇購買台股反向ETF，須全額匯入外幣兌換為新台幣交割，顯示「醉翁之意不在酒」，有迂迴規避央行防炒匯條款的嫌疑。

央行表示，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，有炒匯之嫌。

央行強調，維持金融穩定與市場秩序為主管機關職責。有關外資匯入資金購買台股反向ETF一事，央行將與金管會共同協商討論後，採取適當的管理措施。

央行 台股 美元

上一則

師法亞洲 西方國家要當企業靠山

下一則

中國商務部：服務業外資准入 將有序放寬

延伸閱讀

大選倒數 美股期指開盤走穩 油價大跌至35美元以下

大選倒數 美股期指開盤走穩 油價大跌至35美元以下
港貨改標「中國製造」港府投訴WTO

港貨改標「中國製造」港府投訴WTO
台股今年漲7.5% 稱冠主要亞股

台股今年漲7.5% 稱冠主要亞股

負債愈少 貨幣表現愈看好

負債愈少 貨幣表現愈看好

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35
分析師認為，白登若勝選，對科技供應鏈造成的風險會比現任總統川普連任來得低。（路透）

如果他勝選… 科技供應鏈衝擊較小？

2020-11-02 19:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇