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中國國際進口博覽會設「公共衛生防疫專區」 新冠疫苗技術亮相

特派記者戴瑞芬/綜合報導
台灣中天生物科技今年首度參展進博會，進駐醫療器械及醫藥保健展區。(記者戴瑞芬/攝影)
台灣中天生物科技今年首度參展進博會，進駐醫療器械及醫藥保健展區。(記者戴瑞芬/攝影)

抗擊新冠肺炎中國國際進口博覽會今年新設「公共衛生防疫專區」，交流全球新冠疫苗技術最新進展。包括復星醫藥攜手拜恩泰科（BioNTech）合作開發的mRNA疫苗技術，將在大陸及台灣多地共同研發、商業化；阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗AZD1222則宣布將在大陸市場市場推進研發生產等。

大陸已經有五種新冠疫苗獲批進入了臨床試驗，但具體的上市時間仍不確定。中國國際進口博覽會應對疫情，在醫療器械及醫藥保健展區，特別規劃1.2萬平方公尺的公共防疫專區，交流全球藥企對新冠疫苗技術最新研發進展。

與牛津大學合作新冠疫苗AZD1222的阿斯利康，在進博會上敲定與康泰生物針對中國市場獨家授權合作，此外，阿斯利康在專區現場展示新冠霧化防疫屋，針對疫情交叉感染防控設計霧化中心，配有獨立消毒殺菌設備。

復星醫藥攜手德國恩泰科正在合作開發mRNA疫苗產品和技術，面向大陸、台灣等多區開發。特別的是， mRNA技術是新興的體外多肽篩選，針對新型冠狀病毒的疫苗產品研發，目前正在中國市場進行一期臨床試驗。

輝瑞集團6日則與中國醫學科學院北京協和醫學院簽約，針對疫情下公共衛生疾病預防，展開為期三年的戰略合作，並發表最新抗擊肺炎的生物製藥。輝瑞生物製藥集團中國區醫學負責人曹峻洋表示，包括在13價肺炎球菌多醣結合疫苗的基礎上開發的20價肺炎球菌多醣結合疫苗等。

默沙東（MSD）在進博會則發表正在研發的新冠肺炎疫苗。默沙東全球首席CEO福維澤表示，病毒無國界，其中，與Ridgeback Bio公司合作開發新冠肺炎口服抗病毒藥物，正進行二期和三期臨床試驗；收購自Themis Bioscience公司的新冠肺炎疫苗則進入一期臨床試驗；與國際愛滋病疫苗行動組織（IAVI）合作開發新冠肺炎疫苗也已進入一期臨床試驗。

台灣廠商中天生物科技今年則是首度參展進博會，也進駐醫療器械及醫藥保健展區。中天生技表示，因應疫情，今年進博會的醫療器械及醫藥保健展區人潮絡繹不絕，人氣詢問度也相當高，全球買家與參展商明顯較歷年增多。

輝瑞集團6日與中國醫學科學院北京協和醫學院簽約，針對疫情下公共衛生疾病預防，展開...
輝瑞集團6日與中國醫學科學院北京協和醫學院簽約，針對疫情下公共衛生疾病預防，展開為期三年的戰略合作。(記者戴瑞芬/攝影)

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