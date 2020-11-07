我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

特斯拉上海生產Model Y快了 只待核准

編譯葉亭均、王巧文／綜合報導
特斯拉（Tesla）正在向中國尋求許可，準備在上海生產Model Y休旅車。（美聯社）
特斯拉（Tesla）正在向中國尋求許可，準備在上海生產Model Y休旅車。（美聯社）

路透引述中國政府網站5日出現的一份文件報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正在向中國工業部尋求許可，要在上海生產Model Y休旅車。

特斯拉正在擴展上海製造廠，目前上海廠正在生產Model 3電動車。特斯拉10月下旬曾透過通訊軟體微信（WeChat）宣布，上海工廠生產的Model 3汽車，將從10月底開始出口到歐洲。

其實從5月就有消息傳出，特斯拉正在中國建設Model Y的產能，計畫在明年2021年交車。中國法人報告預期，陸製Model Y車款將於今年第四季進入投產階段。

路透的最新消息凸顯特斯拉正積極準備投產，只待監管機構核准。特斯拉先前曾表示，上海廠的年產量能達到20萬輛。

在此同時，由於投資人看好中國電動車普及率在未來五年勁升，有「中國特斯拉」之稱的電動車製造商蔚來汽車，5日在美股收盤的市值已超越擁有112年歷史的通用汽車（GM）。

根據彭博資訊的數據顯示，蔚來汽車的美國信託憑證（ADR）股價近幾周來大漲，要歸功於諸多利多，包括銷售突破關鍵里程碑、中國政府再度推動電動車發展、以及美國民主黨總統候選人拜登當選的機率升高等；蔚來汽車ADR本周來已上漲近28％。

一般認為，由於投資人把電動車新創公司視為科技股，因此這些公司的估值會高於傳統汽車製造商。美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）就是經典案例。

特斯拉 中國 電動車

上一則

中國國際進口博覽會設「公共衛生防疫專區」 新冠疫苗技術亮相

下一則

螞蟻集團上市喊卡 人民銀行警告：別玩錢生錢遊戲

延伸閱讀

特斯拉零件問題「甩鍋」中車主？ 新華社批傲慢

特斯拉零件問題「甩鍋」中車主？ 新華社批傲慢
特斯拉準備在上海產Model Y休旅車 只待中官方點頭

特斯拉準備在上海產Model Y休旅車 只待中官方點頭
消費者報告：特斯拉這項功能 仍遠落後通用

消費者報告：特斯拉這項功能 仍遠落後通用
中國製7000輛特斯拉Model 3 銷往歐洲

中國製7000輛特斯拉Model 3 銷往歐洲

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35
分析師認為，白登若勝選，對科技供應鏈造成的風險會比現任總統川普連任來得低。（路透）

如果他勝選… 科技供應鏈衝擊較小？

2020-11-02 19:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇