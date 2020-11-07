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螞蟻集團上市喊卡 人民銀行警告：別玩錢生錢遊戲

記者蔡敏姿／綜合報導
螞蟻集團已暫緩A+H股上市。（取材自微博）
螞蟻集團已暫緩A+H股上市。（取材自微博）

螞蟻集團上市喊停後，中國官方持續表態強化金融監管。中國人民銀行及銀保監會高層官員6日同步警告，實體經濟才是金融創新及資金流通的正確目標，不要玩「錢生錢」的遊戲。人行副行長劉國強表示，將繼續「依法依規」展開金融監管工作。

劉國強6日在國新辦記者會上重申，暫緩螞蟻上市是基於確實維護金融消費者和投資者利益的綜合考慮，以及維護資本市場長期穩定健康發展、依法依規做出的決定。

針對金融科技監管問題，中國銀保監會首席律師劉福壽透露，一方面要支持金融業在風險可控的前提下進行合理創新，堅持創新是為實體經濟服務。一方面要按照金融科技的金融屬性，把所有的金融活動都納入統一監管範圍。

劉福壽還表示，中國中國實際運營的P2P網貸機構已經由高峰時期約5000家壓降到目前的3家。借貸規模及參與人數連續28個月下降。

劉國強則稱，下一步人行將按照規範發展與鼓勵創新並重的思路，繼續依法依規開展金融監管工作，引導金融創新回歸服務實體經濟的本源，堅守不發生系統性金融風險的底線。

此外，劉國強表示，今年前期由於疫情原因，不確定性非常大，應對政策要有確定性。貨幣政策主要體現在三個方面的確定性。首先是資金流通量要有一定的數量，「不能太多、不能溢出來」；二是資金價格整體呈下降趨勢，要有確定性的預期；三是「資金要去實體經濟」，不要去玩「錢生錢」的遊戲。

中國人民銀行副行長劉國強劉國強表示，將繼續「依法依規」展開金融監管工作。（中新社...
中國人民銀行副行長劉國強劉國強表示，將繼續「依法依規」展開金融監管工作。（中新社）

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