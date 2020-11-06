高通申請供貨華為 美政府未回應

高通看好5G晶片需求。（路透）

高通 5日發布2020財年第四財季（2020年三季度）財報，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫（Steve Mollenkopf）表示，已向美國政府申請向華為 出售芯片的許可，但尚未收到任何回應。

財報顯示，高通當季實現83億美元 營收，同比增加73%；淨利潤29.60億美元，同比增長485%。按照美國通用會計準則，高通第四財季調整後淨利潤為16.69億美元，比去年同期的947億美元增長76%。

觀察者網報導，高通營收的高速增長和華為、蘋果兩大巨頭有著密切的關係。莫倫科夫透露，當季的收入部分包含了iPhone 12帶來的紅利，「在以後的幾個季度會更加可觀。」

他還確認，高通在當季正式收到了華為一次性支付的授權費用，總價值達到18億美元。

此前高通在上一財季會議上表示，已經與華為達成一項新的長期性全球專利許可協議，另外還簽署了結算此前18億美元專利費的合同。

剔除與華為達成的授權協議費用，高通當季營收也較上年增長了35%。算上華為支付的費用，高通每股收益較上年同期增長了三倍多；即使在不計入華為這筆款項的情況下，高通每股收益也出現了增長。

這一結果超出華爾街預期。分析師預計剔除華為支付的費用，高通當季營收為59億美元，每股收益為2.23美元。這一結果推動高通股價週三盤後大漲近10%。