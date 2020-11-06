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身家656億美元 馬雲連3年奪中國首富

記者李仲維／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲 。（路透）
阿里巴巴創辦人馬雲 。（路透）

2020年富比世中國富豪榜出爐，阿里巴巴主要創辦人馬雲、騰訊首席執行官馬化騰、農夫山泉創始人鍾睒睒分別以身家656億美元、552億美元、539億美元位居前三。

這也是馬雲連續第三年位居該排行榜的首富，不過其統計時間是10月26日，未把螞蟻集團在11月3日臨時喊卡的上市案衝擊納入計算，因為阿里巴巴因為螞蟻暫緩上市案股價大跌，馬雲身家一天就少掉30億美元。

中新經緯報導，2020年富比世中國富豪榜有400人上榜，最新的大陸富豪榜前十名的財富，都高於一年前，榜單上的總財富從一年前的1.29兆美元，飆升至2.11兆美元。近三分之二上榜者的財富，在過去一年有所上漲。今年的上榜門檻為15.5億美元，一年前為10億美元。

馬雲今年已連續第三年位居榜首，他的財富增長72%，增至656億美元。

騰訊首席執行官馬化騰在榜單上的身家達552億美元，一年前為381億美元。電商網站拼多多董事長黃崢的財富估值從212億美元上升至306億美元。其競爭對手京東首席執行官劉強東的身家，估值則從67億美元增至203億美元。

IPO是造富的另一大動力，在科技和醫療健康領域尤為顯著。瓶裝水企業農夫山泉和醫藥企業萬泰生物在大陸上市後，鍾睒睒的身家增長到539億美元，增幅超過510億美元，拿下榜單第三名。

美元 馬雲 富比世

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