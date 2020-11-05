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中國擴大進口 新設十貿易區 台商重鎮昆山入列

記者李仲維／綜合報導
中國商務部4日宣布新設十個進口貿易促進創新示範區。（本報資料照片）
中國商務部4日宣布新設十個進口貿易促進創新示範區。（本報資料照片）

中國商務部4日宣布新設十個進口貿易促進創新示範區，台商聚集的重鎮江蘇省昆山市在列。官方稱，這是主動擴大進口的又一舉措。

在第三屆中國國際進口博覽會開幕之前，中國官方公布新設進口貿易促進創新示範區名單。中新網報導，去年第二屆進博會期間，官方曾明確提出要培育一批進口貿易促進創新示範區。

根據最新公布的名單，這批示範區共十個，包括上海市虹橋商務區、遼寧省大連金普新區、江蘇省昆山市、浙江省義烏市、安徽省合肥經濟技術開發區、福建省廈門湖里區、山東省青島西海岸新區、廣東省廣州南沙區、四川省天府新區、陝西省西安國際港務區。

中國商務部外貿司司長李興乾稱，這十個示範區覆蓋東中西部和東北老工業基地，囊括海陸空港，體現中國進口發展的動力和潛能。

他表示，這批示範區主要有貿易促進和貿易創新兩大功能定位。示範區將致力提升進口便利化水準，促進進口商品流通，實現中國擴大進口的開放承諾。

此外，還將擴大技術設備和原材料進口，促進進口與產業深度融合、高效聯動。

李興乾表示，期待用三至五年時間，培育一批監管制度創新、服務功能齊全、交易模式靈活的進口示範區，推動中國進口規模穩步擴大、結構不斷優化，帶動相關產業提質增效、消費水準明顯提升。

據商務部數據，今年前三季，中國進出口總額為人民幣23.1兆元，增長0.7%。其中，出口12.7兆元，增長1.8%；進口10.4兆元，下降0.6%。進出口、出口規模均創歷史同期新高。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，進口還會保持回升態勢，因為上半年之前，進口沒有發揮更大的作用，第3季恢復正增長，主要是中國國內的投資建設的需求在逐步回升，進口本身就有了需求。

李興乾稱，今年以來新冠肺炎疫情肆虐，世界經濟遭受嚴重衝擊，貿易形勢複雜嚴峻，中國政府依然堅定不移推動進口貿易促進創新示範區培育工作，積極主動擴大進口，充分展示深化對外開放、宣導貿易自由化的堅定決心。

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