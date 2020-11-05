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不玩雙11 網易嚴選推「價保1整年」

中國新聞組／北京5日電
廣東「雙11」期間，郵件快遞總處理量預計將達9億件。圖為位於廣州市黃埔區的順豐速運全自動分撥中心。（中新社）
廣東「雙11」期間，郵件快遞總處理量預計將達9億件。圖為位於廣州市黃埔區的順豐速運全自動分撥中心。（中新社）

就在中國電商全力備戰雙11購物狂歡節之際，中國網購平台「網易嚴選」昨晚卻開出第一槍，宣布退出今年的雙11大戰，將自行推出「價保1整年」的優惠商品，不做複雜的購物玩法。

中央社報導，網易嚴選4日晚間透過微博發表聲明宣布：「今年雙十一，我們將退出這場大戰。」

聲明稱，疫情後的第一個雙11，他們反覆思考，是該「花明天的錢，為今天的慾望買單」，還是回歸初心「買對的，不買貴的」。

聲明稱，有人說，推銷滅火器的時候，要從放一把火開始。消費主義的「火焰」，正在不停地為消費「升溫」。每到雙11，展現在眼前的，「是營銷策略下一波又一波的集體高潮，那些煽動人性的文字遊戲、無孔不入的商業訊號、不斷刷新的剁手資料，記錄著所謂的狂歡」。

網易嚴選表示，今年雙11不做複雜優惠玩法，將推出全年最大力度補貼，嚴選雙11當天準備的商品是全年最底價，一些商品還能「價保1整年」。「我們希望你，走好自己的路，不要被複雜玩法套路」。

中國雙11購物節銷售額度雖然年年創新高，但各電商平台繁複的優惠規則，一直為人詬病。中國消費者協會4日提出警告說，雙11活動商品品質問題多，消費者應提防商家促銷花招，避開消費陷阱。

網易嚴選是網易公司於2016年4月推出的網購平台，主打自營生活居家產品。

「網易嚴選」宣布退出今年雙11購物節，表示將「不做複雜的優惠玩法」，將自行推出優...
「網易嚴選」宣布退出今年雙11購物節，表示將「不做複雜的優惠玩法」，將自行推出優惠方案。（網易嚴選網站截圖）

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