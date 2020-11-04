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遊戲「絕地求生M」遭禁 騰訊撤離印度市場

中國新聞組╱北京4日電

中國騰訊旗下熱門手機遊戲「絕地求生M」遭印度政府以安全理由禁止後，已於10月30日正式關閉遊戲伺服器，撤離印度市場。

印度與中國部隊5月初起在拉達克東部對峙迄今無法緩解，印度政府以國家安全理由，根據資訊科技法第69A條，從9月2日起禁止上百款行動裝置程式（App），其中包括騰訊開發的「絕地求生M」（PUBG Mobile）和這款遊戲的輕量版PUBG Mobile Lite。

禁令發出後，在印度的蘋果手機Apple Store或Google Android手機的Google Play商店，都無法再下載「絕地求生M」和這款遊戲的輕量版，但原本已安裝這款遊戲的玩家，還可繼續上線遊玩。

在印度政府禁止這款遊戲後，導致「絕地求生M」全球下載量銳減26%，營收損失慘重，原開發這款遊戲的KRAFTON公司也宣布與騰訊結束合作關係，並與印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實資訊通信公司（Reliance Jio）、印度巴帝電信（Bharti Airtel ）討論轉移這款遊戲的經銷權。

在遲遲沒有好消息傳出下，騰訊已在臉書公告，10月30日正式關閉「絕地求生M」和PUBG Mobile Lite 的伺服器，並對此一結果表示遺憾。

遊戲伺服器關閉後，已安裝這款遊戲的印度玩家從10月30日起，即使透過「網路代理服務」（VPN）等方式試圖繞過限制，要玩這款遊戲仍困難重重；綜合印度媒體報導，許多印度玩家紛紛希望「絕地求生M」儘速切割與中國的關係，盡快返回印度市場。

「絕地求生」遊戲最早是由韓國公司KRAFTON的前身「藍洞」（Bluehole）遊戲工作室2017年開發推出，之後交由中國騰訊開發手機版的「絕地求生M」，並於2018年推出，同年進軍印度市場，立刻受到印度年輕人喜愛，不但有許多人下載，每天吸引約3000萬名活躍用戶上線，包括遊戲相關商品和主題餐廳，也都受到印度年輕人追捧。

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