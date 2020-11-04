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劍指螞蟻 中國嚴管小額網貸 未經批准不得跨省級

記者李仲維、羅印冲╱北京4日電
中國網路小貸徵求意見，花唄借唄將有監管「天花板」。（取材自看點快報）
中國網路小貸徵求意見，花唄借唄將有監管「天花板」。（取材自看點快報）

阿里巴巴、螞蟻創辦人馬雲等人被約談後，中國官方對小額網貸公司祭出監管收緊政策，小貸公司進行助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比率不得低於30%；且未經銀保監會批准，網路小額貸款業務不得跨省級行政區域推展。被外界視為限制螞蟻未來發展。

銀保監會、人行發布《網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，市場認為，網路小額貸款行業將迎來洗牌。

人行、銀保監會等四單位當日也對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。

就在馬雲被約談的前一天，人行旗下《金融時報》發表文章，闡述大型互聯網公司進入金融行業的潛在風險與監管。

文章表示，要警惕大型互聯網公司進行金融業務帶來的市場壟斷、監管套利、數據安全及保護、資訊科技監管有效性及更易處罰系統性風險等一系列問題。為此，監管層應加強頂層設計，明確市場准入，嚴格金融業務准入和持牌經營要求，強化功能監管，保持監管一致性。

銀保監會網站披露的徵求意見稿明訂，經營網路小額貸款業務的小額貸款公司，透過發行債券、資產證券化產品等標準化債權類資產形式融入資金的餘額，不得超過其淨資產的四倍；透過銀行借款、股東借款等非標準化融資形式融入資金的餘額，不得超過其淨資產的一倍。

徵求意見稿還明訂經營網路小額貸款業務在註冊資本、控股股東、互聯網平台等方面應符合的條件。

其中，要求小額貸款公司註冊資本不低於人民幣10億元（約1.49億美元），且為一次性實繳貨幣資本。

跨省經營的小貸公司註冊資本不低於50億元，也為一次性實繳貨幣資本。

而且，小貸公司對自然人的單戶網路小額貸款餘額，原則上不得超過人民幣30萬元，不得超過其最近三年年均收入的三分之一，該兩項金額中較低者為貸款金額最高限額。

對法人或其他組織及其關聯方的單戶小貸餘額，原則上不得超過人民幣100萬元。

小貸公司還需要與借款人明確約定貸款用途，不得用於從事債券、股票、金融衍生品、資產管理產品等投資，購房及償還住房抵押貸款等用途。

貸款 人民幣 馬雲

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