十四五規畫 支持台企參與一帶一路

19屆五中全會日前審議通過「中共中央關於十四五規畫和2035遠景目標的建議」，為中國經濟和社會發展擘畫新藍圖。（Getty Images）

新華社昨公布「中共 中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標的建議」全文。因應外部風險衝擊，建議稿要求把堅持創新放在現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，同時加快發展現代產業體系、形成強大國內市場。

中共19屆五中全會日前在北京閉幕，新華社發布全文，全文約2萬字，共分15項、60十條。

在兩岸關係部分，建議稿稱，要堅持一個中國 原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與一帶一路建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」。

港澳部分則是支持香港、澳門 融入中國國家發展大局，完善便利港澳居民在中國發展政策措施。支持香港、澳門同各國各地區開展交流合作。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

建議稿還提到要加快軍隊現代化，實現富國和強軍相統一，促進國防實力和經濟實力同步提升，加強練兵備戰、加快武器裝備現代化，確保2027年實現中共建軍百年奮鬥目標。

新華社還公布起草「規畫建議」稿的說明，「說明」指建議稿文件的起草組組長為習近平，李克強、王滬寧、韓正為副組長。