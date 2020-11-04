筆電移動業務助攻 聯想Q3獲利創高

聯想集團公布第3季財報顯示，由於個人電腦及移動業務等快速成長，帶動營收 及獲利均創造新高，第3季營收145.1億美元 ，年增7.4%，淨利潤3.1億美元，年增53.4%。

聯想集團董事長楊元慶表示，全球新冠病毒疫情的影響仍在持續，但新常態下的市場需求也愈發凸顯：個人電腦與智慧設備業務持續增長，刷新營收和獲利的歷史紀錄，PC市占世界第一；移動業務復甦勢頭強勁；數據中心業務營業額再次取得雙位數提升，同時盈利水準也持續改善；智慧化轉型取得階段性勝利。

聯想預估，2020年個人電腦市場的總量將比前一年增長2500萬台，逼近3億台大關，並且設備和雲基礎設施的增長趨勢還將長期持續。

根據財報，個人電腦和智慧設備業務集團（PCSD）方面營收年增7.6%，達到人民幣793億元。

移動業務集團（MBG）儘管仍受到匯率波動的影響，但移動業務持續復甦勢頭明顯，營收與第2季相比季增39%，同時實現自疫情以來首次與去年同期相比增長。除繼續鞏固傳統優勢市場─拉美、北美的地位之外，開始加大在歐洲及亞太市場的開拓力度，增長顯著，未來移動業務將持續利用強大的產品組合和5G創新驅動未來的盈利增長。

資料中心業務集團（DCG）方面營收年增11%，其中「雲服務IT基礎設施」業務營收年增超過34%。其中，軟體定義基礎設施業務年增22%，存儲業務年增15%，軟體相關年增47%，服務業務年增11%。

聯想創投（LCIG）方面新增投資 項目13個，累計投資公司135個，投資收益季度貢獻收益超過1億美元。

智慧化轉型業務方面營收年增36%，智慧基礎設施業務年增21%，行業智慧相關業務增長72%，軟體與服務業務營業額年增39%，達到人民幣85億元。

聯想集團方面表示，除了創紀錄的季度財報外，在近期，三大國際信用評級機構穆迪、標準普爾和惠譽對聯想授予投資級評級，以及集團成功發行全球票據，充分印證聯想可持續的增長前景以及穩健的財務基礎。