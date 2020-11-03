數位人民幣試行 交易逾400萬宗

人民銀行行長易綱2日在香港金融科技周上表示，數字人民幣已完成基建，並已於四個城市試行，超過400萬宗交易。(中新社)

人民銀行行長易綱2日在香港金融科技周上表示，數字人民幣 已完成基建，並已於四個城市試行，超過400萬宗交易，涉及人民幣20億元。數位人民幣仍屬早期，未來仍有非常複雜的監管及法律問題要處理。

人行發行的數位人民幣以替代流通現金作為起步，並採用雙層投放模式，即人行先將數位人民幣兌換到銀行或其他機構，再由機構兌換至公眾。目前已完成搭建標準程式，並在四個地區，以及未來的冬奧場景進行試點，未來現金和數位人民幣將並存。

易綱指出，數位人民幣目前可在四個試點內，通過「二維碼」或「tap and go」運用。試驗階段運作順暢，有超過400萬宗交易，規模逾人民幣20億元。

不過，易綱指，大陸的數位貨幣 仍在起步階段，需要更完善的法律框架，以及著重透明度的監管要求，未來會與國際央行及監管部門，就框架以及貨幣穩定性進行討論。

值得注意，大陸電訊設備商華為 上周五宣布，將在大陸市場發售的Mate 40系列，將會成為全球首批內置支援數位人民幣硬件錢包的智慧手機。Mate 40 的華為錢包支援雙離線交易，就算支付和收款雙方沒有連接互聯網都可以完成交易。