中國拉抬新能源車 力拚5年後占比20%

中國國務院 2日發布「新能源汽車 產業發展規畫（2021-2035年）」提出到2025年，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量約20%；力爭到2035年，新能源汽車核心技術達到國際先進水平，純電動汽車成為新車主流。

路透報導， 該「規畫」鼓勵地方政府加大對公共服務、共享出行等領域車輛營運的支持力度，給予新能源汽車停車、充電等優惠政策。

2021年起，國家生態文明試驗區、大氣汙染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比率不低於80%。

到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至每百公里12千瓦時（12度），高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性也顯著提高。

根據「規畫」，力爭經過15年的持續努力，新能源汽車核心技術達到國際先進水準，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，充換電服務網路便捷高效，氫燃料供給體系建設穩步推進。

「規畫」要求，加快充換電基礎設施建設，協調推動智慧路網設施建設；統籌新能源汽車能源利用與風力發電、太陽能發電協同調度，提升可再生能源應用比率；加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、計程車、場地用車等領域的應用。

建立新能源汽車與相關產業融合發展的綜合標準體系，明確車用作業系統、車用基礎地圖、車樁信息共享、雲控基礎平台等技術接口標準。建立跨行業、跨領域的綜合大數據平台，促進各類數據共建共享與互聯互通。