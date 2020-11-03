我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

中國拉抬新能源車 力拚5年後占比20%

記者林宸誼／綜合報導

中國國務院2日發布「新能源汽車產業發展規畫（2021-2035年）」提出到2025年，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量約20%；力爭到2035年，新能源汽車核心技術達到國際先進水平，純電動汽車成為新車主流。

路透報導， 該「規畫」鼓勵地方政府加大對公共服務、共享出行等領域車輛營運的支持力度，給予新能源汽車停車、充電等優惠政策。

2021年起，國家生態文明試驗區、大氣汙染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比率不低於80%。

到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至每百公里12千瓦時（12度），高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性也顯著提高。

根據「規畫」，力爭經過15年的持續努力，新能源汽車核心技術達到國際先進水準，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，充換電服務網路便捷高效，氫燃料供給體系建設穩步推進。

「規畫」要求，加快充換電基礎設施建設，協調推動智慧路網設施建設；統籌新能源汽車能源利用與風力發電、太陽能發電協同調度，提升可再生能源應用比率；加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、計程車、場地用車等領域的應用。

建立新能源汽車與相關產業融合發展的綜合標準體系，明確車用作業系統、車用基礎地圖、車樁信息共享、雲控基礎平台等技術接口標準。建立跨行業、跨領域的綜合大數據平台，促進各類數據共建共享與互聯互通。

汽車 國務院 中國

上一則

美托兒產業告急 衝擊經濟

下一則

可口可樂進軍中國乳業 合資公司取名「可牛了」

延伸閱讀

屋崙要求共用電動滑板車 須鎖在架上

屋崙要求共用電動滑板車 須鎖在架上
造價5100萬元 Patsaouras轉乘站啟用

造價5100萬元 Patsaouras轉乘站啟用
聯合車站新建公交站1日投入使用

聯合車站新建公交站1日投入使用
比亞迪上修財測 股價衝高

比亞迪上修財測 股價衝高

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18
ETF市場出現削減成本風潮，投資人紛紛尋求費用較低的投資標的。 路透

全球最大ETF 因為這點大失血

2020-10-28 08:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查