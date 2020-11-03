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台積在美徵才 布局12吋廠 工作地點位於亞州鳳凰城

記者尹慧中╱綜合報導
台積電大規模召募在美工作的人才，為美國12吋新廠建設與量產預作準備。(本報資料照片)
台積電大規模召募在美工作的人才，為美國12吋新廠建設與量產預作準備。(本報資料照片)

晶圓代工龍頭台積電近期在線上求職平台領英（LinKedIn）開出數十項職缺，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城。外界解讀，台積電大規模召募在美工作的人才，主要是為美國12吋新廠建設與量產預作準備。

台積電2日證實在LinKedIn徵才的相關計畫，但並未透露美國新廠相關細節與進度。

台積電是在今年5月15日宣布，在美國聯邦政府及亞利桑那州理解與支持下，將在美國興建12吋新廠，月產能2萬片，成為台積電在美國的第二個生產基地。

根據台積電規畫，美國新廠專案投資金額約120億美元，將從2021年開始，分九年攤提。該新廠預定2021年動工，2024年開始量產5奈米製程，並將直接創造逾1600個高科技專業工作機會。

台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市已有一座晶圓廠，並且在德州奧斯汀市、加州聖何西市擁有設計中心。隨著美國新廠專案計畫推動，業界預期將能擴大台積電美國製造能量。

隨著美國新廠建設計畫雛形已定，台積電也積極開始召募前往當地工作的人才。台積電官方網站與台積電LinKedIn平台更新資訊顯示，陸續啟動美國亞利桑那州鳳凰城人才招募計畫，開出模組設備維護技術人員、良率提升工程師、製程整合工程師等數十項職缺，但並未揭露確切人力召募數量與目標。

LinKedIn平台顯示，台積電美國招募計畫在刊登五天內，單就良率提升工程師這個職缺已吸引521位應徵者線上投遞履歷。該職缺希望運用台積電先進技術減少缺陷並提高產量，同時可和設備、光刻、蝕刻和薄膜工藝團隊合作。至於製程整合工程師則吸引787位應徵者。

另外，台積電官方網站也揭露，「台積電2021年DNA實習計畫」已橫跨包含美國的多個區域，同時在美國加州聖何西市招募AI硬體工程師。

據悉，台積電在台灣的2021年DNA實習計畫已在今年9月8日啟動，開出職缺橫跨電子工程與非工程領域的風管、法務與財務、人資等職缺，申請截止期限對海外學生至今年12月21日，對台灣學生則到明年4月14日為止。

先進製程藍圖方面，台積電正規畫持續擴展5奈米製程，在既有的製程基礎上，推出增強版的N4製程，預訂2021年第4季風險試產，2022年投入量產，同時也著手N3研發，目標同樣於2021年試產，2022年下半年量產。

台積電 美國 台灣

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美歐亞製造業景氣同步擴張

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