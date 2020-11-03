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林文淵掌大同：絕對不會專權

記者林海／綜合報導
大同臨時董事會2日推舉東森電視董事長林文淵出任新董座，會後林文淵（左）與董事王光祥（右）一起出面，宣告百年企業大同進入新時代。(記者林伯東／攝影)
大同臨時董事會2日推舉東森電視董事長林文淵出任新董座，會後林文淵（左）與董事王光祥（右）一起出面，宣告百年企業大同進入新時代。(記者林伯東／攝影)

百年企業大同經營權變天，大同臨時董事會昨天推舉東森電視、台苯董事長林文淵出任新董座，這也是大同首位非林挺生家族任董事長，進入由市場派主導時代。林文淵會後駁斥外界「整碗捧去」說法，強調大同不是他一人說了算，透露董事會也邀請前董座林郭文艷擔任榮譽董事長，並強調大同是總經理制，所有決策會須向董事會報告後共同決定。

林文淵表示，大同新任總經理人選已確定，但必須等下次提報董事會後才能公布。他透露，新總座不是台電或中鋼出身，但絕對學有專精；總經理的決策會提到董事會報告，經認可後執行，「昨日大同與今日大同的不同，就在於董事會發揮功能」，他強調自己「絕對不會專權」，若能力不好，隨時可被換掉。

林文淵表示，他獲得九票全數董事無異議通過，擔任大同董事長是挑戰的開始，之前外界有很多權謀的說法，結果證明都不正確。他說，現在所有董事都有共同目標，也與林郭文艷達成共識，就是團結一致把大同治理做得更好，擦亮這塊102年歷史的招牌。

林文淵表示，他本人是市場派大股東、三圓建設董事長王光祥提名，不是憑空出現，外傳王光祥將擔任副董事長，但大同公司章程沒有設置副董，「如果王董願意，下次股東會就可以修改章程，請他共同來承擔。」

提名 股東會

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