我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

香港迪士尼15周年 新城堡21日揭幕

中國新聞組／北京3日電
香港迪士尼邁入第15周年， 全新奇妙慶典將於11月21日正式展開，樂園全新「奇妙夢想城堡」同時揭幕，象徵樂園踏入全新里程，同時聖誕活動A Disney Christmas將同天登場，新城堡登場後，將成為香港迪士尼樂園全新地標。(圖：香港迪士尼樂園提供)
香港迪士尼邁入第15周年， 全新奇妙慶典將於11月21日正式展開，樂園全新「奇妙夢想城堡」同時揭幕，象徵樂園踏入全新里程，同時聖誕活動A Disney Christmas將同天登場，新城堡登場後，將成為香港迪士尼樂園全新地標。(圖：香港迪士尼樂園提供)

香港迪士尼邁入第15周年，2日宣布全新奇妙夢想城堡21日揭幕。

香港迪士尼發出新聞稿表示，15周年奇妙慶典將於11月21日正式展開，樂園全新「奇妙夢想城堡」同時揭幕，象徵樂園踏入全新里程，同時耶誕活動A Disney Christmas將同天登場。

香港迪士尼說，奇妙夢想城堡由13個迪士尼公主和女王經典故事啟發建成，城堡上每座城塔和尖頂分別融入迪士尼公主和女王的故事特色，豐富的顏色、標誌、圖案和裝飾細節，展現新城堡多元共融，同時和諧且協調的獨特設計概念。

新城堡登場後，將成為香港迪士尼樂園全新地標，先前在城堡華麗變身期間，香港迪士尼邀請眾多旅客、演藝人員、社區夥伴和米奇等迪士尼朋友，以「奇妙夢想心願卡」形式，分享夢想與願望，香港迪士尼隨後將收集得來的心願卡收藏在夢想寶盒中，並存放城堡最高的尖塔，象徵變身後的城堡凝聚眾人心願，香港迪士尼將繼續承載著真誠的願望和夢想。

香港迪士尼表示，這是迪士尼首次於現有城堡進行如此龐大變身，全新的奇妙夢想城堡故事展將帶領旅客踏上探索之旅，親歷城堡創建背後的故事，了解迪士尼幻想工程團隊從設計至完工的奇妙過程。展覽將與賓客分享城堡概念與設計、創新建築技術、往後陸續推出的娛樂體驗等。

迪士尼 香港

上一則

日電產砸19億美元 歐洲建EV馬達工廠

下一則

避險基金看多日圓

延伸閱讀

疫情衝擊 佛州迪士尼世界續裁員逾萬人

疫情衝擊 佛州迪士尼世界續裁員逾萬人
日迪士尼賠511億 24年來首度虧損

日迪士尼賠511億 24年來首度虧損
迪士尼11月重開更多商店餐廳

迪士尼11月重開更多商店餐廳
加州迪士尼11月重開園內更多商店餐廳

加州迪士尼11月重開園內更多商店餐廳

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18
ETF市場出現削減成本風潮，投資人紛紛尋求費用較低的投資標的。 路透

全球最大ETF 因為這點大失血

2020-10-28 08:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查