香港迪士尼15周年 新城堡21日揭幕

香港迪士尼邁入第15周年， 全新奇妙慶典將於11月21日正式展開，樂園全新「奇妙夢想城堡」同時揭幕，象徵樂園踏入全新里程，同時聖誕活動A Disney Christmas將同天登場，新城堡登場後，將成為香港迪士尼樂園全新地標。(圖：香港迪士尼樂園提供)

香港迪士尼 邁入第15周年，2日宣布全新奇妙夢想城堡21日揭幕。

香港迪士尼發出新聞稿表示，15周年奇妙慶典將於11月21日正式展開，樂園全新「奇妙夢想城堡」同時揭幕，象徵樂園踏入全新里程，同時耶誕活動A Disney Christmas將同天登場。

香港迪士尼說，奇妙夢想城堡由13個迪士尼公主和女王經典故事啟發建成，城堡上每座城塔和尖頂分別融入迪士尼公主和女王的故事特色，豐富的顏色、標誌、圖案和裝飾細節，展現新城堡多元共融，同時和諧且協調的獨特設計概念。

新城堡登場後，將成為香港迪士尼樂園全新地標，先前在城堡華麗變身期間，香港迪士尼邀請眾多旅客、演藝人員、社區夥伴和米奇等迪士尼朋友，以「奇妙夢想心願卡」形式，分享夢想與願望，香港迪士尼隨後將收集得來的心願卡收藏在夢想寶盒中，並存放城堡最高的尖塔，象徵變身後的城堡凝聚眾人心願，香港迪士尼將繼續承載著真誠的願望和夢想。

香港迪士尼表示，這是迪士尼首次於現有城堡進行如此龐大變身，全新的奇妙夢想城堡故事展將帶領旅客踏上探索之旅，親歷城堡創建背後的故事，了解迪士尼幻想工程團隊從設計至完工的奇妙過程。展覽將與賓客分享城堡概念與設計、創新建築技術、往後陸續推出的娛樂體驗等。