我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

股票發行註冊制 將全面推行上路

記者林宸誼／綜合報導

中國國務院金融穩定發展委員會（簡稱「金融委」）日前召開專題會議，由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，會議要求增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。

券商中國報導，會議強調，建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制。構建金融有效支援實體經濟的體制機制，提升金融科技水準，增強金融普惠性。

深化國有商業銀行改革，支持中小銀行和農村信用社持續健康發展，改革優化政策性金融。完善現代金融監管體系，加強制度建設，提高金融監管透明度和法治化水準，完善存款保險制度。

堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為「零容忍」。積極穩妥防範化解金融風險，堅決維護金融穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

第一財經日報報導，股票發行制度是資本市場最根本、最基礎的制度，十八屆三中全會明確提出推進股票發行註冊制改革這一重大任務，從2013年底新股發行體制改革正式啟動至今，已歷經近7年時間。

今年3月，新「證券法」生效實施，其中對全面推行證券發行註冊制作出規定。註冊制在全市場推開不再有法律障礙。今年8月，創業板註冊制首批企業上市交易，兩個多月來，運行平穩，未出現系統性風險事件。

證監會數據顯示，目前企業從IPO受理申請到完成註冊，平均用時5個月左右，審核註冊效率明顯提高。在試點當中累積的經驗，也讓監管層對最後全市場推行註冊制更加有信心。

股票 國務院 中國

上一則

QFII、RQFII細則修訂：外資持股披露比例降至24%

下一則

中國手機廠擴大下單 台灣供應鏈進補

延伸閱讀

中國人民銀行法翻修 金融罰款擬增10倍

中國人民銀行法翻修 金融罰款擬增10倍
財經簡訊

財經簡訊
人行：外資在中國經營 須受監管

人行：外資在中國經營 須受監管
中A股IPO規模 創10年新高

中A股IPO規模 創10年新高

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州