股票發行註冊制 將全面推行上路

中國國務院 金融穩定發展委員會（簡稱「金融委」）日前召開專題會議，由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，會議要求增強資本市場樞紐功能，全面實行股票 發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。

券商中國報導，會議強調，建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制。構建金融有效支援實體經濟的體制機制，提升金融科技水準，增強金融普惠性。

深化國有商業銀行改革，支持中小銀行和農村信用社持續健康發展，改革優化政策性金融。完善現代金融監管體系，加強制度建設，提高金融監管透明度和法治化水準，完善存款保險制度。

堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為「零容忍」。積極穩妥防範化解金融風險，堅決維護金融穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

第一財經日報報導，股票發行制度是資本市場最根本、最基礎的制度，十八屆三中全會明確提出推進股票發行註冊制改革這一重大任務，從2013年底新股發行體制改革正式啟動至今，已歷經近7年時間。

今年3月，新「證券法」生效實施，其中對全面推行證券發行註冊制作出規定。註冊制在全市場推開不再有法律障礙。今年8月，創業板註冊制首批企業上市交易，兩個多月來，運行平穩，未出現系統性風險事件。

證監會數據顯示，目前企業從IPO受理申請到完成註冊，平均用時5個月左右，審核註冊效率明顯提高。在試點當中累積的經驗，也讓監管層對最後全市場推行註冊制更加有信心。