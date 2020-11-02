我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

中國手機廠擴大下單 台灣供應鏈進補

記者鐘惠／綜合報導
OPPO、vivo、小米近期擴大對以聯發科為首的台灣IC設計廠備料。圖為大陸非蘋手機廠生產線。（美聯社）
OPPO、vivo、小米近期擴大對以聯發科為首的台灣IC設計廠備料。圖為大陸非蘋手機廠生產線。（美聯社）

中國非蘋指標廠OPPO、vivo、小米近期為搶華為地盤火力全開，擴大對以聯發科為首的台灣IC設計廠備料，下單量比原訂規模增加至少一成，部分產品增幅甚至上看20%，不僅聯發科接單大好，矽創、敦泰等驅動IC相關業者也都感受到訂單增溫熱潮。

被點名的台廠都不評論單一客戶與接單動態。業界人士分析，華為在9月15日之後，產品零組件取得艱難，OPPO、vivo、小米近期不約而同積極備貨，瓜分華為受箝制而空出的市占。

就目前的情況來看，高階手機市場由三星、蘋果比拚，OPPO等陸系非蘋業者主攻中國內需與海外中高、中低階市場。儘管高階手機市場雖然產品售價高，但也因為價格偏高，整體出貨量也會低於中高階與中低階手機，OPPO、vivo、小米等陸系品牌廠看準中高階與中低階手機市場出貨量大，積極大舉備料搶華為市占。

另一方面，不同於台廠在iPhone供應鏈中，從代工到零組件都包辦，陸系非蘋手機代工主要找中國廠商操刀，與台廠合作多以晶片為主，以聯發科供應的主晶片尤甚，此波OPPO等品牌積極下單，聯發科受益最大。

聯發科10月30日法說會釋出本季營收高標有望力拚與上季持平，毛利率還有上揚空間的正面消息，同時預估今年總營收有望首度突破3,000億元大關，躋身「年營收百億美元俱樂部」成員，已透露中國非蘋客戶積極拉貨的動能。

業界人士指出，中國手機市場可能重新洗牌之際，華為以外的陸廠為了搶市場，並確保貨源，對聯發科下了不少訂單，接下來可先觀察中國雙11的買氣。

不願具名的非蘋手機IC供應商指出，近期客戶的訂單預估量已有所提升，若單就10月與9月相較，增幅已達一成以上，有些客戶更是積極，訂單增幅達15％至20％。

另一家IC設計業者透露，第3季不少廠商忙著趕貨給華為，難免擠壓到其他客戶的訂單，第4季起，明顯感受到華為以外的品牌客戶，為了搶華為的市占率而積極拿貨，不少陸系非蘋IC供應商現在處於幾乎每天趕貨的狀態，第4季訂單需求罕見比第3季更強。

驅動與感測IC業者矽創第3季業績明顯回溫，旗下昇佳的感測IC更是感受到客戶備貨積極度，特別是中低價手機用的P sensor產品。

敦泰的面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）產品同步感受到客戶拉貨動能強勁熱潮。

敦泰今年前三季TDDI出貨量約1.6億至1.7億套，全年可望出貨2.2億至2.3億套，較去年的1億套大增一倍以上，全球市占率將達三成左右。

另外，通路商至上是OPPO與vivo供應鏈，手機相關業務業績占比約達65％，也搭上這波需求順風車。

手機 華為 中國

上一則

股票發行註冊制 將全面推行上路

下一則

理財Q&A／調整預算 準備重返辦公室工作

延伸閱讀

華為自救！上海擬建無美國技術晶片廠

華為自救！上海擬建無美國技術晶片廠
天貓雙11首波開購 千萬人搶華為、蘋果手機

天貓雙11首波開購 千萬人搶華為、蘋果手機
華為去美化 擬建無美國技術晶片廠

華為去美化 擬建無美國技術晶片廠
陸媒：華為近10供應商 向美國申請繼續供貨

陸媒：華為近10供應商 向美國申請繼續供貨

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州