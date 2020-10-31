京東方業績報告 Q3淨利暴增6倍

京東方第三季淨利暴增六倍，公司稱，隨著面板價格持續回升，下半年行業的經營業績都會有明顯改善，因此收購南京熊貓8.5代線、成都熊貓8.6代線，對京東方業績影響有限。

第一財經報導，京東方今年前3季營收 為1016.8億元人民幣 (約152.6億美元)，年增18.6%；淨利24.76億元，年增33.6%。其中，第3季營收408.2億元，年增33%；淨利13.4億元，年增629.3%，扭轉上半年淨利下滑的態勢。

報導指出，主要是因第三季面板價格全線上漲，使京東方的獲利得到明顯改善。京東方在9月25日的投資人交流活動中表示，下半年需求恢復強勁，加上海外產能持續退出，面板供需整體處於平衡偏緊的狀態，漲價的趨勢有望持續至第四季。

此外，顯示面板行業的整合也有利於京東方擴大經營規模。京東方10月19日簽約以55.9億元收購南京熊貓8.5代線80.8%的股權。而京東方收購成都熊貓8.6代線也在進行中。若收購完成，京東方將擁有5條8.5代線、1條8.6代線、兩條10.5代線，產能繼續擴大。

京東方表示，上半年面板企業業績承受壓力，隨著面板價格持續回升，下半年行業的經營業績都會有明顯改善，因此收購對公司業績的影響有限。

在新產線和新產品方面，京東方武漢10.5代線有望在2021年第1季滿產；重慶6代柔性AMOLED生產線也預計2021年投產。京東方已儲備Mini LED背光液晶面板的量產技術，產品可覆蓋從手機到電視，以及穿戴、車載、電子標牌等新應用市場，相關產品預計今年第四季量產。

京東方稱，從中期來看，TV大尺寸化及體育賽事的刺激，將持續拉動需求增長，預計2021年整體行業景氣度維持較高；長期來看，疫情 導致競爭洗牌，隨著行業整合，預計行業集中度將繼續提升，供需結構持續改善。