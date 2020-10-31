五中全會未設「十四五」GDP指標 「埋伏筆」

19屆五中全會26日至29日在北京舉行。(新華社)

為期4天的中共19屆五中全會29日閉幕，當天發布的全會公報未設定「十四五」期間大陸GDP發展指標，但提出到2035年大陸人均GDP要達到中等發達國家水平。有專家稱，這代表未來15年，中國 經濟必須保持年均4%至5.5%的成長率，「雄心壯志」暗藏其中。

大陸「十二五」規畫設定的GDP年均成長率為7%，「十三五」規畫則降至6.5%。對於29日發布的五中全會公報未提「十四五」期間GDP指標，但提出到2035年要基本實現社會主義現代化遠景目標，人均GDP達到中等發達國家水平。

對此，中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍在接受每日經濟新聞訪問時稱，這意味著在未來15年內，中國的人均GDP要上升到相當於最發達國家人均GDP約50%的位置。

根據大陸國家統計局今年初外公布的數據，2019年大陸人均GDP已經突破1萬美元 (約6.6萬人民幣 )，達到1萬276美元。

觀察者網指出，中等發達國家的人均GDP並非一個固定不變的數值，但基本上人均GDP超過2萬美元，算是步入發達國家行列的「最低標準」。

若是中等發達國家的標準，人均GDP應達到4萬至6萬美元；高等發達國家人均GDP，則需達到8萬美元左右。目前全球有約30個國家人均GDP超2萬美元。

對於如何實現此一發展目標？北京大學光華管理學院副教授顏色認為，從經濟發展態勢來看，只要中國能在未來五年內保持5%-5.5%的經濟增速，在未來15年內保持4%-5.5%的增速水平，2035年這一目標就能實現。

今年第三季，大陸GDP較去年同期增長4.9%，前三季則是增長0.7%。僅管增幅不高，但中國大陸已是新冠肺炎疫情下，全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

顏色指出，大陸未來15年要實現年均4%-5.5%的經濟增速其實並不容易。而要實現這一目標，需要在提高全要素生產率上下功夫。若全要素生產率能持續保持在2%以上，當前設定的人均GDP增長目標就可以實現。

華中科技大學教授陳波則表示，在當前的國際逆風環境之下，想要實現這個目標難度是不小的。不過，他也認為，這一目標十分具有雄心。