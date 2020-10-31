陶冬看「十四五」 聚焦3個不提 彰顯中國轉型決心

19屆五中全會公報宣示，2035年進入「創新型國家」前列。圖為重慶智能工程職業學院日前正式揭牌。(新華社)

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬30日接受本報系聯合報專訪時指出，受到美中貿易戰 和科技戰影響，這次中共五中全會通過的「十四五」規畫（第14個五年計畫），內容強調科技和自主創新、新型工業，以及發展內需，「是不得不做的轉型」。

中央於26日至29日舉行五中全會，審議「十四五」規畫與「2035遠景目標」的建議，會後發布公報。

陶冬表示，公報中有關「十四五」規畫建議的內容，到了明年全國人大可能會有些修正，但已可看出經濟政策重大轉型的方向。他提出「三大」與「三小」看點，強調每個轉型，都是牽動未來中國 國運的大變革。

陶冬表示，「三大」看點其一：科技創新與自主創新，以前從未見過那麼強調，這與美中貿易戰與科技戰延伸至今緊密相關，技術嚴重依賴於人已經成為中國的軟肋，對未來經濟發展造成很大不確定性。科技創新沒有邊境，這不代表和外界完全脫鉤，但也不能無視地緣政治和供應的不穩定，對技術轉讓與產品貿易構成變數，現在提自主創新就是國策。

五中全會在「2035遠景目標」中同時提到自主創新，若以發展晶片需要10到20年時間看，正好切合2035年遠景目標的時間點。

「三大」看點其二為新型工業。中國已成為世界工廠，就製造能力來說，規模最大，但含金量則未必很高。當全世界進入數據時代，現有產業和未來數據結合，要主動推進工業4.0，做到製造業和科技轉型相結合。

「三大」看點其三為內需。公報中對內需的著墨非常重要，與以內需為主體的「雙循環」相切合。其實中國在12年前就提過擴大內需，但那時可做可不做，地緣政治也未如當前險惡，現在可以說是「被逼出來的」。未來中國的經濟增長重點就是內需。

陶冬提出的「三小」看點，其一是未提GDP。GDP是過去30年必提的數字，不再提及，反映了中國的決心，顯示經濟增長要從平面的數量擴張轉向立體的質量型發展，經濟政策不再被GDP所束縛。

「三小」看點其二為，不再提房地產 。過去十年，房地產是支持中國經濟發展的動力之一，這次隻字未提，經濟去房地產化的政策躍然紙上。

「三小」看點之三，未提金融包括銀行和資本市場。過去十年，中國花費很多力氣在金融經濟上，國家三番兩次呼籲金融要支持實體經濟，但是銀行支持實體經濟的資源和意願表現並不好。公報中沒有提到金融，由此可以體現北京領導人經過一番反思，認為金融經濟必須依附在實體經濟上。