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iPhone 12在中國退燒 1周就跌百元

記者林則宏／綜合報導
iPhone 12日前發貨首日，上海一家蘋果店門口的排隊人潮。（Getty Images ）
iPhone 12日前發貨首日，上海一家蘋果店門口的排隊人潮。（Getty Images ）

iPhone 12在中國的熱潮快速消退。據報導，10月23日iPhone 12正式發貨的首日，中國各地蘋果直營店門口都出現排隊人龍，部分消費者甚至為了在第一時間拿到新機願意加價購買。但次日起，多地iPhone 12的市價就已經比蘋果官網售價下跌人民幣百元。

「每日經濟新聞」指出，23日當天，黃牛對iPhone 12的加價大多在人民幣200到300元左右，iPhone 12 Pro加價幅度甚至達到人民幣1500到2000元。但不到一周時間，iPhone 12價格就開始走跌，甚至「破發」（指市價低於官網售價）了。

「21世紀經濟報導」稱，在iPhone 12開售的第二天，iPhone 12系列市場價格便出現了大縮水，iPhone 12 Pro的加價空間也縮小至數百元。

一家手機店表示，23日iPhone 12黑色最低配置價格為人民幣6380元，次日就下跌220元，128G的iPhone 12 Pro出貨價也從9990元跌至9130元。

另一家手機店也表示，此之前他手中的iPhone 12 Pro 256G，海軍藍報價為人民幣1萬2300元，高出官網定價約3000元，詢價者還是很多，但24日他就不得不逐一給此前詢過價的人發消息，「特價出9600元—比之前報價跌了2700元」。

在一名手機店主26日的報價單中，iPhone 12已全面跌破發行價，官網售價人民幣6799元，他最低6480元就能給出。

一名手機店主說，「不著急買的話，還可以再等等，價格估計能在一個月內再下降些」。

還有報導稱，深圳知名的華強北市場iPhone新機售價早就跌破發行價，原本64G紅色手機價格從人民幣6299元跌到了5800元，128G紅色手機從6799元跌到了6400元。

但相較iPhone 12價格一路走跌，截至10月26日，iPhone 12 Pro在中國市面上的售價相對堅挺，仍保持加價人民幣500至1200元不等。

成都傳媒集團旗下的新媒體「紅星新聞」指出，在成都iPhone 12 Pro仍普遍處於缺貨狀態。有現貨的商家，iPhone 12 Pro的銷售價格也比官網價格溢價約人民幣1000至2500元不等。

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