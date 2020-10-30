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數位人民幣試行階段 出現偽造

中國新聞組／北京30日電

中國推動數位人民幣試點之際，已出現偽造的挑戰，官員坦言，如同紙鈔時代，數位貨幣依然面臨防偽和防假的問題。

中國人民銀行（央行）正在推動數位人民幣的發展，包括深圳、蘇州、雄安新區以及成都近期先後成為試點地區。不過，綜合新浪財經等陸媒報導，人行數位貨幣研究所所長穆長春25日在第二屆外灘金融峰會透露，市場上已出現假冒的數位人民幣錢包

他說，「所以和紙鈔時代一樣，人民銀行依然面臨著防偽和防假的問題」。

另據美國自由亞洲電台，中國當局曾經標榜數位人民幣「最安全」，如今卻在試行階段就出現偽造的問題，引起輿論譁然。

有網友在網上留言，「真的數字（位）貨幣還沒見過，假的已經出來了」。

報導並引述從事資訊科技的專業人士表示，數位貨幣隨時可被高手篡改，若無法解決這個問題，數位貨幣將難以推廣，因為當大量假幣在市場上出現，貨幣市場將受衝擊，屆時可能造成中國貨幣市場的混亂。

深圳市政務服務數據管理局本月中旬向全市5000人發放總值人民幣1000萬元的數位貨幣紅包，每個紅包200元。居民使用手機號碼和身分證就可參加預約登記，抽中紅包者可在當地3000多家商店消費。

中國人行自2014年開始研究數位貨幣，相關工作一直低調，而最近曝光的許多重要訊息引發外界對法定數位貨幣推出的高度期待，官方也多次強調數位貨幣相較於傳統紙幣的優勢。

貨幣 人民幣 中國

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