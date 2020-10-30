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法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

上海進博會下月舉行 防疫品受矚目

中國新聞組／上海30日電
法國一顆88克拉超級黑鑽，從巴黎來上海參展第三屆進博會。這顆88克拉、有57個切面的黑鑽，原為中世紀歐洲卡洛芙家族所擁有，並以貴族姓氏命名，被列為全球五顆頂級黑鑽之一，後成為法國卡洛芙珠寶品牌的傳世之寶，多年來極少公開展出。現估價3700萬美元。（新華社）
法國一顆88克拉超級黑鑽，從巴黎來上海參展第三屆進博會。這顆88克拉、有57個切面的黑鑽，原為中世紀歐洲卡洛芙家族所擁有，並以貴族姓氏命名，被列為全球五顆頂級黑鑽之一，後成為法國卡洛芙珠寶品牌的傳世之寶，多年來極少公開展出。現估價3700萬美元。（新華社）

新冠肺炎疫情雖然深刻影響全球民眾的日常生活，中國將於11月4日如期在上海舉辦第三屆中國國際進口博覽會，並在原有的醫療器械及醫藥保健展區基礎上，特設「展中展」——公共衛生防疫專區；中國國家主席習近平將透過影片發表主旨演講，這是習近平首次未親自出席進博會開幕式。

據新華社報導，從「高大威猛」的冷凍透射電子顯微鏡展示樣品，到擅長「抽絲剝繭」的達芬奇手術機器人，從流感新藥到創新診療一體化全病程管理解決方案，在此次進博會備受矚目，尤其是醫療器械及醫藥保健展區可以窺見未來全球將如何攜手防控重大疫情。

羅氏公司已是連續第三年參展進博會，今年羅氏展台全面升級，主展區面積升至800平方公尺，在公共衛生防疫專區的展示面積達150平方公尺。

羅氏將帶到公共衛生防疫專區的一款名叫雅美羅的藥物，是由羅氏公司旗下日本中外製藥生產的生物免疫抑製劑。這款曾在中國獲批用於重度活動性類風濕關節炎的藥物，在近期的全球三期臨床研究顯示，可減少新冠肺炎重症患者對呼吸機的使用。

雅培公司今年首次參展進博會，其在新冠肺炎疫情防控中顯示的強大快速檢測能力令其展品廣受關注。此次雅培參展，將展示便於攜帶且適用於大規模檢測的新冠病毒快速抗原檢測試劑。

在疫苗研究領域，復星醫藥在德國的合作夥伴拜恩泰科將首次參展進博會，展示正在合作開發的針對「新冠」的信使核糖核酸（mRNA）疫苗產品和技術。

拜恩泰科首席執行官烏格·薩因博士在此前一場與上海市的視頻連線活動中表示，拜恩泰科通過與復星醫藥的攜手合作，共同致力於開發和生產疫苗，為應對疫情挑戰、滿足醫療需求貢獻力量。

中國的進博會已經成為全球醫衛領域聚焦前沿課題的交流平台。連續三屆參展進博會的賽默飛世爾科技公司（簡稱賽默飛）旗下研發生產的電子顯微鏡已用來支持中國科研機構投入「新冠」研究。賽默飛中國區總裁艾禮德說：「我們期待著與大家在進博會進一步溝通。」

中國 疫情 檢測

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