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螞蟻A股網路申購 衝19兆元

記者李仲維／綜合報導

有望創全球最大規模IPO紀錄的螞蟻集團29日啟動A股科創板申購並公布中籤率，這次網上發行有效申購戶數約516萬戶，創科創板新高；申購金額約人民幣19兆元（約2.84兆美元），也刷新A股有史以來最高紀錄。

根據螞蟻集團公布的首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告，螞蟻在A股發行啟動超額配售和回撥機制。聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資人超額配售2億5,060萬5,500股，占A股初始發行股份數量的15%。在回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.1%。

上交所數據顯示，螞蟻集團網上發行有效申購戶數為515萬5,647戶，有效申購股數為2,769億152萬7,000股。

螞蟻公布的A股發行價為每股人民幣68.8元，據此估算，螞蟻的認購金額超過人民幣19兆元，刷新A股紀錄。

在A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量占本次A股發行股份數量的12.17%；網上最終發行數量占18.26%。

第一財經引述散戶趙先生表示，昨日一早就已經申購螞蟻集團股票，如能中籤，螞蟻集團每股股價漲到人民幣100元應該問題不大。

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