螞蟻A股網路申購 衝19兆元

有望創全球最大規模IPO紀錄的螞蟻集團29日啟動A股科創板申購並公布中籤率，這次網上發行有效申購戶數約516萬戶，創科創板新高；申購金額約人民幣 19兆元（約2.84兆美元），也刷新A股有史以來最高紀錄。

根據螞蟻集團公布的首次公開發行股票 並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告，螞蟻在A股發行啟動超額配售和回撥機制。聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資 人超額配售2億5,060萬5,500股，占A股初始發行股份數量的15%。在回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.1%。

上交所數據顯示，螞蟻集團網上發行有效申購戶數為515萬5,647戶，有效申購股數為2,769億152萬7,000股。

螞蟻公布的A股發行價為每股人民幣68.8元，據此估算，螞蟻的認購金額超過人民幣19兆元，刷新A股紀錄。

在A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量占本次A股發行股份數量的12.17%；網上最終發行數量占18.26%。

第一財經引述散戶趙先生表示，昨日一早就已經申購螞蟻集團股票，如能中籤，螞蟻集團每股股價漲到人民幣100元應該問題不大。