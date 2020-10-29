中製最大貨櫃輪交船 體長超過航母

「達飛香榭麗舍」號是目前世界上最大的雙燃料貨櫃輪。（微信@江南造船）

全球第二艘2.3萬標準箱雙燃料貨櫃船-「達飛香榭麗舍」號27日在上海交船。據「上觀新聞」報導，這艘比航母還要長的超級大船由中國 中船集團旗下江南造船建造，船東為法國達飛集團。繼9月交付了全球首艘後，上海造船業又一次展示其在雙燃料貨櫃輪領域的領先地位。

江南造船指出，「達飛香榭麗舍」號以液化天然氣 （LNG）為主要燃料，船舶總長399.9公尺、型寬61.3公尺、服務航速22節、載重量近22萬噸，是目前世界上最大的雙燃料貨櫃輪。

該船擁有一個1.86萬立方公尺的MARKⅢ薄膜式燃料艙。在零下162度的超低温下，液化天然氣體積比其氣態體積縮小620倍，1.86萬立方公尺液化天然氣可以保障「海上巨無霸」航行2萬多海里，輕鬆覆蓋一次歐洲到中國的往返航程，接近於沿赤道繞行地球一圈。

值得注意的是，這顆巨型「綠色心臟」也是雙燃料船建造的最大難點。這一體量的液化天然氣一旦泄漏爆炸，威力堪比原子彈，因此，燃料艙對精度控制和焊接要求都極為嚴苛。

2017年，達飛集團與中船集團簽訂了9艘超大型雙燃料動力貨櫃輪船訂單，其中滬東中華和江南造船分別負責建造5艘和4艘。

據悉，江南造船第二艘2.3萬標準箱雙燃料貨櫃輪也將於下月交付。此外，航運業的新趨勢也對監管部門提出了全新的要求，面對一艘艘「最危險」的貨櫃船，上海洋山港海事局負責官員表示，他們正在研究成熟的常態化安全保障措施，為新能源、新技術的應用保駕護航。