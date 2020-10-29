聯想跨足工業機器人 「晨星」 可為飛機執行遠端噴漆

聯想首度跨足工業機器人領域，自主研發出產品可以利用5G遠端控制為飛機噴漆，已經獲商飛大飛機製造採用。（視頻截圖）

聯想集團高級副總裁、CTO芮勇28日表示，在聯想智慧邊緣計算助力下，聯想自主研發打造的晨星機器人，能讓工人透過5G 精準地執行遠端噴漆工作，並已用於商飛的中國 國產大飛機製造場景中。這也是聯想首度跨足工業機器人領域。

中新社報導，晨星機器人是聯想「非PC新業務」的重要新產品，聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，今天的聯想，已經不再僅是PC領域的領跑者，在中國「非PC新業務」持續保持著年增率超過30%的成長，目前年營業額超過人民幣 200億元（約29.9億美元），占整體營收接近四分之一，聯想已經加速奔跑在中國領先的智慧產品、解決方案和服務提供者新賽道上。

劉軍指出，過去幾年，聯想投進了智慧大潮裡，尤其是今年以來疫情的影響，智慧變革的重要性和緊迫性被推到了前所未有的高度。

第一財經日報報導，飛機需要噴漆的零件高達數百種，在傳統自動化噴塗中，機械手臂的示範教學和調試要花費幾周的時間；但如果採用人工噴漆，品質會依賴於工人的操作手法，也很難保證一致性。

芮勇指出，首先晨星機器人會對整個生產線進行空間掃描，並透過SLAM技術（即時定位與地圖構建）導航定位，移動至指定的噴漆間。

接著機器人的雙眼立體相機，將操作台和周邊情況拍攝成為3D視頻，並透通5G發送至工人的AR眼鏡，而工人透過AR眼鏡和手柄，遠端操縱機器人同步執行噴漆，這樣操作一次之後，該零部件噴漆能力就保存在邊緣伺服器，之後對於同樣規格的零部件，機器人就能自主噴塗；此外機器人還能進行噴塗品質的自動檢測。

芮勇表示，從商飛需求的提出到聯想最終將產品成型，花費約一年時間。這套系統適合代替人工在生產線、受限的工作空間，或是危險、輻射等環境中作業。

典型應用場景包括像是裝配生產線、噴塗生產線，電力巡檢作業，核電站中進行放射性試驗或操作的熱室，核廢料搬運、處理，高溫高壓的工作環境等。

該機器人系統還能夠完成基本的示教任務，即用戶引導機器人進行一次作業任務，機器人即可學會動作序列，最終在沒有用戶介入的情況下自主完成該作業任務。同時，該系統具備柔性作業能力，能夠在工廠中完成多種類型的作業。

芮勇表示，在行業智慧化新需求的拉動下，「邊緣」正在變得越來越「主流」，聯想邊緣計算領域的領導力不僅體現在豐富的設備層，更體現在邊緣基礎架構層和邊緣智慧層，智慧邊緣計算將有力地推動新基建的發展，促進人工智慧變成一種普惠的資源，滲透進各行各業。