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楊元慶：聯想「端邊雲網智」 架構成形

記者林宸誼／綜合報導

聯想集團董事長楊元慶28日表示，新常態催化IT信息技術、CT通信技術、OT營運技術的融合進程，去年談到的「端-邊-雲-網-智」的技術架構，如今已經是「春山可望」（春天滿山的青翠已可看到）。

楊元慶昨天並在2020聯想創新科技大會上宣布，聯想在5G領域申請的標準必要專利，已經突破1000件。

北京商報報導，在「端」上，楊元慶介紹，「端」也是IoT物聯網設備，5G商用化讓海量的設備連接成為可能，聯想不僅向消費者提供AR/VR、智慧門鎖、智慧顯示器等各種新型智慧終端機，還有硬體、軟體、服務一體的商用物聯網方案。

「邊」就是邊緣計算，楊元慶指出，5G所催生的海量物聯網設備產生的數據，很多需要本地處理，快速反應，計算力下沉成為必然，邊緣計算應運而生，聯想能夠提供豐富的邊緣計算的硬體設施，並自主開發A.I.人工智慧支持的邊緣計算平台。

在「雲」領域，楊元慶提到，雲不僅是數據中心的硬體，而是包括加在上面的PaaS（平台即服務）和SaaS（軟體即服務）；在硬體和IaaS（基礎設施即服務）層面，聯想可以為私有雲、公有雲擁有者，提供完整的硬體產品和解決方案，

中新經緯報導，在「網」領域，楊元慶指出，聯想不僅能夠提供5G雲基地台、5G專網核心網、NFV網路功能虛擬化等5G產品，還能夠提供5G場景化解決方案。

最後在「智」方面，楊元慶表示，聯想已經打造支持行業智慧的核心軟體平台「LEAP系列軟體」，包括自研的物聯網平台「LeapIOT」、大數據基礎平台「LeapHD」和人工智慧平台「LeapAI」，以實現為行業客戶產能提高、成本降低和效率提升。

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